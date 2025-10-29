В Гоструда разъяснили, может ли работодатель отозвать работника из отпуска без сохранения зарплаты

Законодательством о труде предусмотрена возможность отзыва работника только по ежегодному отпуску.

Государственная служба по вопросам труда разъяснила, может ли работодатель отозвать работника с отпуска без сохранения заработной платы.

Отмечается, что работодатель не имеет права отозвать работника из отпуска без сохранения заработной платы, поскольку это не предусмотрено нормами трудового права. Однако существует возможность отзыва работника только из ежегодного оплачиваемого отпуска, но только при условии, что возникли непредвиденные обстоятельства, требующие его срочного присутствия на работе. То есть отозвать работника из других видов отпусков, в частности, если речь идет об отпуске без сохранения заработной платы, работодатель не может.

Если работодатель и работник достигли согласия, то отпуск без сохранения заработной платы может быть прекращен досрочно. В таком случае работник может вернуться на работу до завершения отпуска, но это должно быть сделано по обоюдной договоренности сторон.

Следовательно, работодатель не имеет непосредственного права требовать от работника возвращения из отпуска без сохранения зарплаты, но согласия между работником и работодателем достаточно для досрочного прекращения такого отпуска.

