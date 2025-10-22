Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект 14000 про Державний бюджет України на 2026 рік. Також Верховна Рада підтримала в цілому проект постанови 14000/П про висновки та пропозиції до законопроекту про Держбюджет на 2026 рік.

Цією постановою Кабміну доручено підготувати проект закону про Державний бюджет на 2026 рік до другого читання відповідно до цих Бюджетних висновків.

Серед ключових змін, які бюджетний комітет запропонував врахувати у законопроекті 14000 – це доручення уряду подати законопроект про спеціальні пенсії посадовців, зокрема, суддів, прокурорів тощо. А саме, пропонується встановити єдині підходи щодо виходу на пенсію та здійснення таким особам індексації пенсій на загальних умовах.

Мова йде про позицію соціального комітету Верховної Ради, яку той подав до бюджетного комітету за підписом очільниці Галини Третьякової.

Соціальний комітет пропонував прикінцеві положення проекту держбюджету доповнити новими пунктами, відповідно до яких Кабміну доручається розробити та подати до 1 липня 2026 року на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до законів «Про державну службу», «Про судоустрій і статус суддів», «Про прокуратуру», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» щодо встановлення єдиних підходів пенсійного віку (віку виходу на пенсію) особам, яким призначена за «спеціальними» законами, та здійснення таким особам індексації пенсій, незалежно від зміни заробітної плати (доходу або грошового забезпечення), на загальних умовах.

Голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов пояснив цю враховану пропозицію №995 авторства Галини Третьякової до Держбюджету на 2026 рік.

«Пропозиція передбачає доручення для Уряду до 1 липня 2026 подати на розгляд Парламенту законопроект щодо встановлення єдиних підходів пенсійного віку (віку виходу на пенсію) особам, яким пенсія призначена за «спеціальними» законами, та здійснення індексації таких пенсій.

Текст пропозиції не говорить про питання довічного утримання суддів. І ця пропозиція не передбачає зміну умов виходу судді у відставку.

Мова йде про вік з якого може бути призначена пенсія. На сьогодні судді за їх вибором отримують або довічне утримання, або пенсію. Для довічного утримання єдина умова – факт відставки судді. Для пенсії є ще додаткова умова – має бути відповідний пенсійний вік.

Для суддів-чоловіків такий вік зараз 62 роки. Що в межах загального пенсійного віку (60-65 років). Для суддів-жінок – вже й так визначається профільним пенсійним законодавством.

Якщо Уряд подасть відповідний законопроект на розгляд Парламенту то це в будь-якому разі будуть зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Це передбачає й текст самої пропозиції №995. І головним по такому законопроекту буде Комітет правової політики» – зазначив Денис Маслов.

Нагадаємо, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова зазначила, що в Україні низка категорій посадовців має право вийти на пенсію за вислугою, а не за віком, і це потрібно змінити.

Автор: Наталя Мамченко

