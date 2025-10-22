Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет на 2026 рік за основу

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект 14000 про Державний бюджет на 2026 рік.
Під час голосування депутати підтримали доручити уряду продовжити пільги на електрокари ще на 1 рік (до 2027 року). У другому читанні бюджет будуть розглядати вже у листопаді.
Цьому голосуванню передував розгляд законопроекту на Бюджетному комітеті парламенту.
Серед ключових змін, які бюджетний комітет парламенту запропонував врахувати у законопроекті 14000 – це доручення уряду подати законопроект про спеціальні пенсії посадовців, зокрема, суддів, прокурорів тощо.
А саме, пропонується встановити єдині підходи щодо виходу на пенсію та здійснення таким особам індексації пенсій на загальних умовах.
Мова йде про позицію соціального комітету Верховної Ради, яку той подав до бюджетного комітету за підписом очільниці Галини Третьякової.
Соціальний комітет пропонував прикінцеві положення проекту держбюджету доповнити новими пунктами, відповідно до яких Кабміну доручається розробити та подати до 1 липня 2026 року на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до законів «Про державну службу», «Про судоустрій і статус суддів», «Про прокуратуру», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» щодо встановлення єдиних підходів пенсійного віку (віку виходу на пенсію) особам, яким призначена за «спеціальними» законами, та здійснення таким особам індексації пенсій, незалежно від зміни заробітної плати (доходу або грошового забезпечення), на загальних умовах.
Також комітет запропонував розглянути можливість врегулювання питання компенсації податку на доходи фізичних осіб, сплаченого з грошового забезпечення працівників Бюро економічної безпеки (БЕБ), та передбачення додаткових видатків для цього державного органу.
Крім того, Бюджетний комітет рекомендував уряду внести до проекту держбюджету наступні зміни:
у сфері оборони:
у сфері освіти:
у сфері охорони здоров’я:
для місцевих бюджетів:
у соціальній сфері:
для підтримки бізнесу:
Автор: Наталя Мамченко
