Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет на 2026 рік за основу

Бюджетний комітет рекомендував врахувати до другого читання низку поправок – серед яких перегляд спецпенсій суддів, прокурорів та інших посадовців, а також збільшення фінансування БЕБ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект 14000 про Державний бюджет на 2026 рік.

Під час голосування депутати підтримали доручити уряду продовжити пільги на електрокари ще на 1 рік (до 2027 року). У другому читанні бюджет будуть розглядати вже у листопаді.

Цьому голосуванню передував розгляд законопроекту на Бюджетному комітеті парламенту.

Серед ключових змін, які бюджетний комітет парламенту запропонував врахувати у законопроекті 14000 – це доручення уряду подати законопроект про спеціальні пенсії посадовців, зокрема, суддів, прокурорів тощо.

А саме, пропонується встановити єдині підходи щодо виходу на пенсію та здійснення таким особам індексації пенсій на загальних умовах.

Мова йде про позицію соціального комітету Верховної Ради, яку той подав до бюджетного комітету за підписом очільниці Галини Третьякової.

Соціальний комітет пропонував прикінцеві положення проекту держбюджету доповнити новими пунктами, відповідно до яких Кабміну доручається розробити та подати до 1 липня 2026 року на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до законів «Про державну службу», «Про судоустрій і статус суддів», «Про прокуратуру», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» щодо встановлення єдиних підходів пенсійного віку (віку виходу на пенсію) особам, яким призначена за «спеціальними» законами, та здійснення таким особам індексації пенсій, незалежно від зміни заробітної плати (доходу або грошового забезпечення), на загальних умовах.

Також комітет запропонував розглянути можливість врегулювання питання компенсації податку на доходи фізичних осіб, сплаченого з грошового забезпечення працівників Бюро економічної безпеки (БЕБ), та передбачення додаткових видатків для цього державного органу.

Крім того, Бюджетний комітет рекомендував уряду внести до проекту держбюджету наступні зміни:

у сфері оборони:

розглянути можливість збільшити видатки на оборону, зокрема, на зброю для ЗСУ, на забезпечення підрозділу «Альфа» СБУ та СЗР.

у сфері освіти:

розробити нову модель оплати праці педагогів середньої школи для того, щоб вчителі реально відчули підвищення на 50%,

вжити заходів щодо підвищення з 1 січня 2026 року (поетапно протягом року на 50%) рівня оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти,

спрямувати 500 млн грн на забезпечення матеріально-технічної бази релокованих закладів вищої освіти з прифронтових територій.

у сфері охорони здоров’я:

розглянути можливість передбачити додаткові кошти на закупівлю ліків для хворих на ахондроплазію та аутоімунні захворювання нервової системи і нейром'язові захворювання (додатково до 15,1 млрд грн, що вже закладено у проекті бюджету)

визначити МОЗ відповідальним за всі публічні інвестиційні проекти у сфері охорони здоров'я, передавши йому кошти на виконання таких проектів від ДУС та Національної академії медичних наук, а також збільшити кошти на такі проекти на 500 млн грн.

для місцевих бюджетів:

при розрахунку показників горизонтального вирівнювання на 2026 рік, використовувати чисельність наявного населення громади за даними Держстату, а кількість ВПО за даними Мінсоцу,

опрацювати питання погашення різниці в тарифах,

розглянути можливість зарахування 4% ПДФО (крім військового ПДФО) до бюджетів громад.

у соціальній сфері:

уряду подати законопроект про спеціальні пенсії (встановити єдині підходи щодо виходу на пенсію та здійснення таким особам індексації пенсій на загальних умовах),

збільшити видатки на забезпечення житлом ВПО.

для підтримки бізнесу:

щонайменше 2 млрд грн додатково спрямувати на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель

передбачити 1 млрд грн за новим напрямом підтримки - на часткову компенсацію майнових втрат бізнесу внаслідок війни

розглянути можливість передбачити додаткові кошти для надання грантів підприємцям для будівництва овоче- та картоплесховищ, для грантів ветеранам на відкриття власної справи, для часткової компенсації с/г техніки, а також додаткові кошти на підтримку с/г виробників.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.