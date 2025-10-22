Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете на 2026 год за основу

Бюджетный комитет рекомендовал учесть ко второму чтению ряд поправок – среди которых пересмотр спецпенсий судей, прокуроров и других должностных лиц, а также увеличение финансирования БЭБ.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 14000 о Государственном бюджете на 2026 год.

Во время голосования депутаты поддержали поручить правительству продлить льготы на электромобили (электрокары) еще на 1 год (до 2027 года). Во втором чтении бюджет будут рассматривать уже в ноябре.

Этому голосованию предшествовало рассмотрение законопроекта на Бюджетном комитете парламента.

Среди ключевых изменений, которые бюджетный комитет парламента предложил учесть в законопроекте 14000 – это поручение правительству подать законопроект о специальных пенсиях должностных лиц, в частности, судей, прокуроров и т.д. А именно, предлагается установить единые подходы к выходу на пенсию и осуществлению таким лицам индексации пенсий на общих условиях.

Речь идет о позиции социального комитета Верховной Рады, которую тот подал в бюджетный комитет за подписью главы Галины Третьяковой.

Социальный комитет предлагал заключительные положения проекта госбюджета дополнить новыми пунктами, в соответствии с которыми Кабмину поручается разработать и подать до 1 июля 2026 года на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в законы «О государственной службе», «О судоустройстве и статусе судей», «О прокуратуре», «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы», «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» относительно установления единых подходов пенсионного возраста (возраста выхода на пенсию) лицам, которым назначена пенсия по «специальным» законам, и осуществления таким лицам индексации пенсий, независимо от изменения заработной платы (дохода или денежного обеспечения), на общих условиях.

Также комитет предложил рассмотреть возможность урегулирования вопроса компенсации налога на доходы физических лиц, уплаченного с денежного обеспечения сотрудников Бюро экономической безопасности (БЭБ), и предусмотрения дополнительных расходов для этого государственного органа.

Кроме того, Бюджетный комитет рекомендовал правительству внести в проект госбюджета следующие изменения:

В сфере обороны:

рассмотреть возможность увеличить расходы на оборону, в частности, на оружие для ВСУ, на обеспечение подразделения «Альфа» СБУ и СВР.

В сфере образования:

разработать новую модель оплаты труда педагогов средней школы для того, чтобы учителя реально почувствовали повышение на 50%,

принять меры по повышению с 1 января 2026 года (поэтапно в течение года на 50%) уровня оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников учреждений высшего образования,

направить 500 млн грн на обеспечение материально-технической базы релоцированных учреждений высшего образования из прифронтовых территорий.

В сфере здравоохранения:

рассмотреть возможность предусмотреть дополнительные средства на закупку лекарств для больных ахондроплазией и аутоиммунными заболеваниями нервной системы и нейромышечными заболеваниями (дополнительно к 15,1 млрд грн, которые уже заложены в проекте бюджета)

определить Минздрав ответственным за все публичные инвестиционные проекты в сфере здравоохранения, передав ему средства на выполнение таких проектов от ГУД (Государственное управление делами) и Национальной академии медицинских наук, а также увеличить средства на такие проекты на 500 млн грн.

Для местных бюджетов:

при расчете показателей горизонтального выравнивания на 2026 год, использовать численность наличного населения общины по данным Госстата, а количество ВПЛ (внутренне перемещенных лиц) по данным Минсоца,

проработать вопрос погашения разницы в тарифах,

рассмотреть возможность зачисления 4% НДФЛ (кроме военного НДФЛ) в бюджеты общин.

В социальной сфере:

правительству подать законопроект о специальных пенсиях (установить единые подходы к выходу на пенсию и осуществлению таким лицам индексации пенсий на общих условиях),

увеличить расходы на обеспечение жильем ВПЛ.

Для поддержки бизнеса:

не менее 2 млрд грн дополнительно направить на гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель

предусмотреть 1 млрд грн по новому направлению поддержки – на частичную компенсацию имущественных потерь бизнеса вследствие войны

рассмотреть возможность предусмотреть дополнительные средства для предоставления грантов предпринимателям для строительства овоще- и картофелехранилищ, для грантов ветеранам на открытие собственного дела, для частичной компенсации с/х техники, а также дополнительные средства на поддержку с/х производителей.

Автор: Наталя Мамченко

