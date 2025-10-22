Практика судов
Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

15:37, 22 октября 2025
Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 14000 о Государственном бюджете Украины на 2026 год. Также Верховная Рада поддержала в целом проект постановления 14000/П о выводах и предложениях к законопроекту о Госбюджете на 2026 год.

Этим постановлением Кабмину поручено подготовить проект закона о Государственном бюджете на 2026 год ко второму чтению в соответствии с этими Бюджетными выводами.

Среди ключевых изменений, которые бюджетный комитет предложил учесть в законопроекте 14000 – это поручение правительству подать законопроект о специальных пенсиях должностных лиц, в частности, судей, прокуроров и т.д. А именно, предлагается установить единые подходы относительно выхода на пенсию и осуществления таким лицам индексации пенсий на общих условиях.

Речь идет о позиции социального комитета Верховной Рады, которую тот подал в бюджетный комитет за подписью главы Галины Третьяковой.

Социальный комитет предлагал заключительные положения проекта госбюджета дополнить новыми пунктами, в соответствии с которыми Кабмину поручается разработать и подать до 1 июля 2026 года на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в законы «О государственной службе», «О судоустройстве и статусе судей», «О прокуратуре», «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы», «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц» относительно установления единых подходов пенсионного возраста (возраста выхода на пенсию) лицам, которым пенсия назначена по «специальным» законам, и осуществления таким лицам индексации пенсий, независимо от изменения заработной платы (дохода или денежного обеспечения), на общих условиях.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов объяснил это учтенное предложение №995 авторства Галины Третьяковой к Госбюджету на 2026 год.

«Предложение предусматривает поручение для Правительства до 1 июля 2026 года подать на рассмотрение Парламента законопроект относительно установления единых подходов пенсионного возраста (возраста выхода на пенсию) лицам, которым пенсия назначена по «специальным» законам, и осуществления индексации таких пенсий.

Текст предложения не говорит о вопросе пожизненного содержания судей. И это предложение не предусматривает изменение условий выхода судьи в отставку.

Речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия.

На сегодня судьи по их выбору получают либо пожизненное содержание, либо пенсию. Для пожизненного содержания единственное условие – факт отставки судьи. Для пенсии есть еще дополнительное условие – должен быть соответствующий пенсионный возраст.

Для судей-мужчин такой возраст сейчас 62 года. Что в пределах общего пенсионного возраста (60-65 лет). Для судей-женщин – уже и так определяется профильным пенсионным законодательством.

Если правительство подаст соответствующий законопроект на рассмотрение Парламента, то это в любом случае будут изменения в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей». Это предусматривает и текст самого предложения №995. И главным по такому законопроекту будет Комитет правовой политики», – отметил Денис Маслов.

Напомним, ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова отметила, что в Украине ряд категорий должностных лиц имеет право выйти на пенсию по выслуге, а не по возрасту, и это нужно изменить.

Автор: Наталя Мамченко

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

