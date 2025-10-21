Верховная Рада поддержала поручение правительству изменить в 2026 году порядок выплат спецпенсий судьям и прокурорам, установив единые подходы к возрасту выхода на пенсию

В Бюджетных выводах предусмотрено установление единых подходов к возрасту выхода на пенсию должностных лиц – в частности судей и прокуроров.

Верховная Рада поддержала проект постановления 14000/П о выводах и предложениях к законопроекту о Государственном бюджете Украины на 2026 год.

Этим постановлением одобрены выводы и предложения к бюджету, а Кабмину поручено подготовить проект закона о Государственном бюджете на 2026 год ко второму чтению в соответствии с этими Бюджетными выводами.

Среди ключевых изменений, которые бюджетный комитет предложил учесть в законопроекте 14000 – это поручение правительству подать законопроект о специальных пенсиях должностных лиц, в частности, судей, прокуроров и т.д.

А именно, предлагается установить единые подходы к выходу на пенсию и осуществлению таким лицам индексации пенсий на общих условиях.

Речь идет о позиции социального комитета Верховной Рады, которую тот подал в бюджетный комитет за подписью главы Галины Третьяковой.

Социальный комитет предлагал заключительные положения проекта госбюджета дополнить новыми пунктами, в соответствии с которыми Кабмину поручается разработать и подать до 1 июля 2026 года на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в законы «О государственной службе», «О судоустройстве и статусе судей», «О прокуратуре», «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы», «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» относительно установления единых подходов пенсионного возраста (возраста выхода на пенсию) лицам, которым назначена пенсия по «специальным» законам, и осуществления таким лицам индексации пенсий, независимо от изменения заработной платы (дохода или денежного обеспечения), на общих условиях.

Также комитет предложил рассмотреть возможность урегулирования вопроса компенсации налога на доходы физических лиц, уплаченного с денежного обеспечения сотрудников Бюро экономической безопасности (БЭБ), и предусмотрения дополнительных расходов для этого государственного органа.

Напомним, ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова отметила, что в Украине ряд категорий должностных лиц имеет право выйти на пенсию по выслуге, а не по возрасту, и это нужно изменить.

«Имеем ситуацию, в том числе в судебной ветви власти, когда на пенсию выходят не по пенсионному возрасту, как все граждане, а за так называемую выслугу. И это тоже нужно менять. Потому что все граждане, если мы говорим о верховенстве права, должны выходить на пенсию в один возраст и с индексацией по одинаковому механизму. Разница должна быть в коэффициенте замещения. Европейская хартия судей говорит, что этот коэффициент замещения для судей должен составлять столько, чтобы не стимулировать их к взяточничеству во время судейской деятельности, и чтобы они спокойно выходили на пенсию, понимая, что государство их будет поддерживать», – отметила Галина Третьякова.

«Мы должны создать справедливую систему денежного обеспечения, доплат к денежному обеспечению за чрезмерную работу и систему, которая бы удерживала судей в отрасли», – считает она.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», аналогичное мнение Третьякова высказала в отношении прокуроров.

«Давайте сделаем так, чтобы пенсионный возраст у прокуроров не был 45. А, как у всех граждан пенсионный возраст – 60-65, в зависимости от общего стажа. То, что коэффициент сегодня, который является привилегированным для прокуроров – 60%, у всех граждан это 30, не достигает даже 40. Это так называемый коэффициент замещения. Он закреплен для прокуратуры. Мы готовы делать 70, 80, доработать корреляцию для судей. Но делать это системно», – отметила тогда Третьякова.

Автор: Наталя Мамченко

