ЦВК зареєструвала народного депутата Дмитра Слинька замість Анни Колісник

Дмитро Слинько стане нардепом замість Анни Колісник.

Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата Дмитра Слинька від партії «Слуга народу». Він замінить Анну Колісник.

Як зазначається, до Центральної виборчої комісії надійшла постанова Верховної Ради України, якою достроково було припинено повноваження народної депутатки Анни Колісник, обраної на позачергових виборах народних депутатів 2019 року від політичної партії «Слуга народу». Рішення ухвалено у зв’язку з її особистою заявою про складання депутатських повноважень.

Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала складення мандату нардепом від «Слуги народу» Анною Колісник.

Після цього до ЦВК надійшли заява та необхідні документи Дмитра Слинька — наступного за черговістю кандидата у виборчому списку партії.

Комісія вказала, що визнала Дмитра Слинька обраним та зареєструвала його народним депутатом України. Він був включений до виборчого списку партії «Слуга народу» під №151.

