ЦИК зарегистрировала народного депутата Дмитрия Слынько вместо Анны Колесник

Дмитрий Слинько станет нардепом вместо Анны Колесник.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата Дмитрия Слынько от партии «Слуга народа». Он заменит Анну Колесник.

Как отмечается, в Центральную избирательную комиссию поступило постановление Верховной Рады Украины, которым досрочно были прекращены полномочия народного депутата Анны Колесник, избранной на внеочередных выборах народных депутатов 2019 года от политической партии «Слуга народа». Решение принято в связи с ее личным заявлением о сложении депутатских полномочий.

Напоним, что Верховная Рада поддержала сложение мандата нардепом от «Слуги народа» Анной Колесник.

После этого в ЦИК поступили заявление и необходимые документы Дмитрия Слынько — следующего по очередности кандидата в избирательном списке партии.

Комиссия указала, что признала Дмитрия Слынько избранным и зарегистрировала его народным депутатом Украины. Он был включен в избирательный список партии «Слуга народа» под №151.

