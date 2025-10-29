Практика судов
  1. В Украине

ЦИК зарегистрировала народного депутата Дмитрия Слынько вместо Анны Колесник

11:36, 29 октября 2025
Дмитрий Слинько станет нардепом вместо Анны Колесник.
ЦИК зарегистрировала народного депутата Дмитрия Слынько вместо Анны Колесник
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата Дмитрия Слынько от партии «Слуга народа». Он заменит Анну Колесник.

Как отмечается, в Центральную избирательную комиссию поступило постановление Верховной Рады Украины, которым досрочно были прекращены полномочия народного депутата Анны Колесник, избранной на внеочередных выборах народных депутатов 2019 года от политической партии «Слуга народа». Решение принято в связи с ее личным заявлением о сложении депутатских полномочий.

Напоним, что Верховная Рада поддержала сложение мандата нардепом от «Слуги народа» Анной Колесник.

После этого в ЦИК поступили заявление и необходимые документы Дмитрия Слынько — следующего по очередности кандидата в избирательном списке партии.

Комиссия указала, что признала Дмитрия Слынько избранным и зарегистрировала его народным депутатом Украины. Он был включен в избирательный список партии «Слуга народа» под №151.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины депутат ЦИК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області