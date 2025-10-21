Верховная Рада поддержала сложение мандата нардепом от «Слуги народа» Анной Колесник

Ранее ВАКС закрыл дело в отношении народного депутата Анны Колесник, которую обвиняли в недостоверном декларировании.

Народные депутаты приняли постановление 13337 о досрочном прекращении полномочий народного депутата от «Слуги народа» Анны Колесник. Проект постановления находился в Раде с июня 2025 года.

Напомним, что в 2022 году НАБУ и САП сообщили Анне Колесник о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию на сумму более 4,4 млн грн.

Впрочем, в 2023 году хотя и Высший антикоррупционный суд признал виновной обвиняемую в недекларировании недвижимости и автомобиля народного депутата из фракции «Слуга народа» Анну Колесник, а также оштрафовал ее на 2684 гривны за неявку в судебное заседание, в то же время, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности Колесник была освобождена от наказания.

Впоследствии Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство Колесник и закрыла уголовное производство против нее.

Сейчас основная интрига заключается в том, кто займет кресло народного депутата вместо Анны Колесник.

Вместо Анны Колесник в парламентскую фракцию должен войти следующий в списке кандидат – Дмитрий Слынько (№151), бывший журналист и экс-редактор партийной газеты.

Автор: Наталя Мамченко

