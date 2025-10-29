Практика судів
Законопроект про «реєстр дропів» не передбачає закриття рахунків – нардеп

08:50, 29 жовтня 2025
Фінустанови зобов’яжуть вносити в реєстр інформацію про «дропів».
Фото: Суспільне
Як повідомляла «Судово-юридична газета», у парламенті зареєстрували проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення реєстру осіб, платіжні операції яких потребують посиленого контролю (№14161 від 27.10.2025).

Як заявив один із авторів ініціативи народний депутат Ярослав Железняк, цей законопроект про створення «реєстру дропів», який стане важливим кроком у боротьбі з нелегальними фінансовими схемами. Як зазначив депутат, ніякі рахунки одразу закривати ніхто не буде.

«Навпаки, допоможуть людині отримати інформацію, що її картку використовують злочинці», - каже нардеп.

За словами Железняка, через систему «дропів» наразі проходить до 200 млрд грн, що завдає великих втрат бюджету, а також стає основною «фінансовою артерією» для нелегальних операцій, таких як торгівля наркотиками, алкогольними та тютюновими виробами.

Згідно з проектом закону, Національний банк України створить реєстр осіб, чиї операції потребують посиленого контролю. Банк та інші надавачі платіжних послуг будуть зобов'язані вносити в нього інформацію про дропів і підприємства, що використовують міскодінг, а також застосовувати ліміти на операції.

Железняк наголосив, що мета законопроекту – не закриття рахунків, а надання інформації клієнтам, чиї картки можуть бути використані злочинцями, щоб вчасно вжити заходів.

