Законопроект о «реестре дропов» не предусматривает закрытие счетов – нардеп

Финучреждения обязут вносить в реестр информацию о «дропах».

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в парламенте был зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения реестра лиц, чьи платежные операции требуют усиленного контроля (№14161 от 27.10.2025). В частности,

Как заявил один из авторов инициативы народный депутат Ярослав Железняк, данный законопроект о создании «реестра дропов» станет важным шагом в борьбе с нелегальными финансовыми схемами. Как отметил депутат, никакие счета сразу закрываться не будут.

«Напротив, это поможет человеку получить информацию о том, что его карту используют преступники», — говорит нардеп.

По словам Железняка, через систему «дропов» в настоящее время проходит до 200 млрд грн, что наносит значительный ущерб бюджету, а также становится основной «финансовой артерией» для нелегальных операций, таких как торговля наркотиками, алкогольными и табачными изделиями.

Согласно проекту закона, Национальный банк Украины создаст реестр лиц, чьи операции требуют усиленного контроля. Банк и другие поставщики платежных услуг будут обязаны вносить в него информацию о дропах и предприятиях, использующих мискодинг, а также применять лимиты на операции.

Железняк подчеркнул, что цель законопроекта — не закрытие счетов, а предоставление информации клиентам, чьи карты могут быть использованы преступниками, чтобы вовремя принять меры.

