Практика судов
  1. Законодательство
  2. / В Украине

Для граждан, которых внесут в Реестр дропов, ограничат количество операций

12:30, 28 октября 2025
В Раде зарегистрировали законопроект о Реестре лиц, чьи платежи будут под спецконтролем.
Для граждан, которых внесут в Реестр дропов, ограничат количество операций
Фото: Freepik
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Из-за того, что в Украине растет количество случаев использования платежных инструментов в незаконных схемах, в том числе в сфере азартных игр, букмекерской деятельности и продажи подакцизных товаров, в парламенте был зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения реестра лиц, платежные операции которых требуют усиленного контроля (№14161 от 27.10.2025).

В частности, возникают ситуации, когда физические лица передают свои платежные реквизиты третьим лицам, а злоумышленники используют эти инструменты для незаконных операций.

Для борьбы с этим явлением в проекте Закона предлагается создание Реестра лиц, чьи платежные операции требуют усиленного контроля. Реестр, который будет вести Национальный банк Украины, позволит собирать, хранить и предоставлять информацию о таких лицах с целью предотвращения незаконной деятельности.

Ключевые положения законопроекта:

  1. поставщики платежных услуг будут обязаны вносить информацию в Реестр о пользователях – физических лицах и торговцах, если в действиях пользователя-физического лица выявлены признаки того, что такой пользователь без соблюдения требований законодательства предоставил право распоряжаться средствами/электронными деньгами на своем текущем/платежном счете/электронном кошельке третьему лицу или передал в использование платежный инструмент третьему лицу, а в действиях торговца – признаки приема электронных платежных средств для осуществления оплаты стоимости товаров или услуг (включая услуги по выдаче средств в наличной форме) с нарушением установленных требований;
  2. поставщики платежных услуг будут обязаны получать информацию из Реестра в следующих случаях: перед установлением деловых отношений с пользователем-физическим лицом или торговцем, при изменении данных, перечень которых устанавливается Национальным банком Украины, пользователя-физического лица или торговца, при аутентификации в средствах дистанционной связи (включая перерегистрацию с периодичностью, определяемой Национальным банком Украины), при входе в платежное приложение с нового устройства, в случае выявления установленных признаков при проведении платежного мониторинга, предусмотренного статьей 51 Закона Украины "О платежных услугах" и других формах взаимодействия между поставщиками платежных услуг, а также при каждой смене/добавлении нового кода категории деятельности субъекта хозяйствования – торговца;
  3. поставщик платежных услуг будет иметь право провести проверку наличия информации о пользователе в Реестре по собственной инициативе; Национальный банк Украины будет иметь право устанавливать другие случаи, при которых поставщик платежных услуг будет обязан запрашивать информацию из Реестра;
  4. в случае наличия информации о пользователе в Реестре, поставщики платежных услуг будут обязаны применять к таким пользователям лимиты на проведение платежных операций, а также ограничения по количеству платежных инструментов и/или платежных, текущих счетов и/или электронных кошельков, открытых у одного поставщика платежных услуг, и относительно торговцев – лимиты на проведение платежных операций, в частности на объем операций эквайринга, размер которых определяется Национальным банком Украины;
  5. в случае превышения установленного ограничения по количеству текущих, платежных счетов, электронных кошельков, поставщик платежных услуг будет отказывать пользователю-физическому лицу в открытии нового текущего, платежного счета, электронного кошелька.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду