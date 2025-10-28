Для граждан, которых внесут в Реестр дропов, ограничат количество операций

В Раде зарегистрировали законопроект о Реестре лиц, чьи платежи будут под спецконтролем.

Из-за того, что в Украине растет количество случаев использования платежных инструментов в незаконных схемах, в том числе в сфере азартных игр, букмекерской деятельности и продажи подакцизных товаров, в парламенте был зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения реестра лиц, платежные операции которых требуют усиленного контроля (№14161 от 27.10.2025).

В частности, возникают ситуации, когда физические лица передают свои платежные реквизиты третьим лицам, а злоумышленники используют эти инструменты для незаконных операций.

Для борьбы с этим явлением в проекте Закона предлагается создание Реестра лиц, чьи платежные операции требуют усиленного контроля. Реестр, который будет вести Национальный банк Украины, позволит собирать, хранить и предоставлять информацию о таких лицах с целью предотвращения незаконной деятельности.

Ключевые положения законопроекта:

поставщики платежных услуг будут обязаны вносить информацию в Реестр о пользователях – физических лицах и торговцах, если в действиях пользователя-физического лица выявлены признаки того, что такой пользователь без соблюдения требований законодательства предоставил право распоряжаться средствами/электронными деньгами на своем текущем/платежном счете/электронном кошельке третьему лицу или передал в использование платежный инструмент третьему лицу, а в действиях торговца – признаки приема электронных платежных средств для осуществления оплаты стоимости товаров или услуг (включая услуги по выдаче средств в наличной форме) с нарушением установленных требований; поставщики платежных услуг будут обязаны получать информацию из Реестра в следующих случаях: перед установлением деловых отношений с пользователем-физическим лицом или торговцем, при изменении данных, перечень которых устанавливается Национальным банком Украины, пользователя-физического лица или торговца, при аутентификации в средствах дистанционной связи (включая перерегистрацию с периодичностью, определяемой Национальным банком Украины), при входе в платежное приложение с нового устройства, в случае выявления установленных признаков при проведении платежного мониторинга, предусмотренного статьей 51 Закона Украины "О платежных услугах" и других формах взаимодействия между поставщиками платежных услуг, а также при каждой смене/добавлении нового кода категории деятельности субъекта хозяйствования – торговца; поставщик платежных услуг будет иметь право провести проверку наличия информации о пользователе в Реестре по собственной инициативе; Национальный банк Украины будет иметь право устанавливать другие случаи, при которых поставщик платежных услуг будет обязан запрашивать информацию из Реестра; в случае наличия информации о пользователе в Реестре, поставщики платежных услуг будут обязаны применять к таким пользователям лимиты на проведение платежных операций, а также ограничения по количеству платежных инструментов и/или платежных, текущих счетов и/или электронных кошельков, открытых у одного поставщика платежных услуг, и относительно торговцев – лимиты на проведение платежных операций, в частности на объем операций эквайринга, размер которых определяется Национальным банком Украины; в случае превышения установленного ограничения по количеству текущих, платежных счетов, электронных кошельков, поставщик платежных услуг будет отказывать пользователю-физическому лицу в открытии нового текущего, платежного счета, электронного кошелька.

