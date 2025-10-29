Практика судів
«Треба жити» — оприлюднили текст радіодиктанту-2025

12:47, 29 жовтня 2025
Результати радіодиктанту оголосять, коли комісія опрацює всі листи.
Фото: suspilne.media
Як відомо, 27 жовтня відбувся Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.

Його авторкою стала письменниця Євгенія Кузнєцова, а читала акторка Наталія Сумська.

Результати радіодиктанту оголосять, коли комісія опрацює всі листи.

29 жовтня «Суспільне» опублікувало текст радіодиктанту.

Треба жити!

Жити треба цікаво: читати книжки, ходити в театр, дресирувать пса Патрона…

Треба жити! Не впівсили, не трошки, не завтра, не після. По-справжньому! Зараз! Треба гладити котів, збирати гриби, везти цуценят із фронту на «інтерсіті», робити ремонт і приносити щастя тим, кого любимо.

Треба купувати сукні з лелітками і донатити на військо, вишукувати РЕБи і генератори, а ще — нишпорити вечорами в міжʼярʼї ботсаду, бо на перший урок треба принести каштанів.

Треба любити свій дім, навіть якщо він тимчасовий і далеко від справжнього дому — того, що в серці. Треба здавати кров, і, може, з нею ще в чиємусь серці поселиться любов до слів: «допіру», «пітятко» чи «кияхи».

Треба цілуватися, коли випадає нагода, і казати те, що на думці. Немає часу на півтони. Матеріальне — крихке, життя тікає крізь пальці. Справжнім виявилось тільки те, за що не можна схопитись руками: спогади, сміх і любов.

Ще треба плакати, коли можеться. За все те, що ніколи не мало з нами статися. За те, що ми не тільки знаємо, як пишеться «далекобійний дрон» або «балістична ракета», а й розрізняємо їх на слух.

Росіяни хочуть, щоб ми стали схожими на них: скніли у вічній гризоті. А ми будемо жити цікаво — всупереч історії і заради тих, хто після нас говоритиме нашою мовою.

