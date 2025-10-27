Всеукраїнський радіодиктант національної єдності — коли писати та де слухати

Українцям пояснили, як та куди надіслати на перевірку радіодиктант-2025.

Фото: blik.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 27 жовтня, відбудеться Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Початок об 11:00.

Авторкою тексту цьогоріч стала письменниця, перекладачка, авторка романів «Спитайте Мієчку», «Драбина», «Вівці цілі» та нонфікшну «Мова-меч. Як говорила Радянська імперія» Євгенія Кузнєцова.

Текст називатиметься «Треба жити!».

Де слухати радіодиктант-2025

Українське Радіо та Радіо Культура;

«Суспільне Культура» (телебачення);

застосунки suspilne.radio та «Дія».

Як та куди надіслати на перевірку радіодиктант-2025

Паперовим листом: 01001, Київ, вул. Хрещатик, 26 (штемпель не пізніше 28 жовтня);

Або онлайн: фото/скан тексту (.jpg, .png, .pdf тощо) на адресу [email protected] до 11:00 29 жовтня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.