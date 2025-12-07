Медальйон із «яйцем Фаберже», який проковтнув відвідувач ювелірного магазину, нарешті вийшов

Коштовність вартістю понад $19 тисяч вийшла з організму затриманого природним шляхом.

Фото: BBC

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Новій Зеландії правоохоронці знайшли медальйон із «яйцем Фаберже» вартістю понад 19 тисяч доларів, який наприкінці листопада проковтнув відвідувач ювелірного магазину. Про це повідомляє Associated Press.

За даними поліції, коштовність виявили ввечері 4 грудня після того, як вона «природним шляхом без медичного втручання» вийшла зі шлунково-кишкового тракту підозрюваного.

Чоловікові, якому 32 роки, ще 29 листопада висунули обвинувачення у крадіжці. Під час судового засідання він не визнав провини. Відтоді підозрюваний перебував під вартою, а офіцери чергували поруч із ним цілодобово, очікуючи на появу доказів.

Чоловік має знову постати перед судом у п’ятницю, 8 грудня. До цього часу він залишатиметься під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.