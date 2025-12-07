  1. В Україні

Медальйон із «яйцем Фаберже», який проковтнув відвідувач ювелірного магазину, нарешті вийшов

22:00, 7 грудня 2025
Коштовність вартістю понад $19 тисяч вийшла з організму затриманого природним шляхом.
Медальйон із «яйцем Фаберже», який проковтнув відвідувач ювелірного магазину, нарешті вийшов
Фото: BBC
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Новій Зеландії правоохоронці знайшли медальйон із «яйцем Фаберже» вартістю понад 19 тисяч доларів, який наприкінці листопада проковтнув відвідувач ювелірного магазину. Про це повідомляє Associated Press.

За даними поліції, коштовність виявили ввечері 4 грудня після того, як вона «природним шляхом без медичного втручання» вийшла зі шлунково-кишкового тракту підозрюваного.

Чоловікові, якому 32 роки, ще 29 листопада висунули обвинувачення у крадіжці. Під час судового засідання він не визнав провини. Відтоді підозрюваний перебував під вартою, а офіцери чергували поруч із ним цілодобово, очікуючи на появу доказів.

Чоловік має знову постати перед судом у п’ятницю, 8 грудня. До цього часу він залишатиметься під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Нова Зеландія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У проекті нового Кримінального кодексу тиск на суд та втручання в електронні судові системи визнані злочинами

Автори проекту  нового Кримінального кодексу пропонують  встановити  кримінальну відповідальність за ухвалення свавільного судового  рішення

До 17 тисяч гривень штрафу: у Верховній Раді хочуть карати посадовців за ігнорування викликів парламенту

Зміни КУпАП можуть комплексно вирішити проблему неефективного парламентського контролю, яка роками ускладнює взаємодію депутатів з посадовими особами.

Квартира-привид і авто-фантом: ВАКС розкрив ілюзії необґрунтованих активів у декларації про доходи поліцейського

Жодні вигадки та непідтверджені боргові зобов’язання не зупинять конфіскацію – позиція суду.

Верховний Суд пояснив, чому справа про держзраду у воєнний час не може слухатися судом присяжних

У справі про державну зраду, де обвинуваченому загрожує довічне ув’язнення, виник спір між сторонами — хто має розглядати провадження: присяжні чи професійні судді.

В Україні запровадять судову неустойку: що це таке і як її відмежувати від інших правових інститутів

Депутати пропонують закріпити нову модель примусу до виконання судових рішень — судову неустойку європейського зразка.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]