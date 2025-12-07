Медальон с «яйцом Фаберже», который проглотил посетитель ювелирного магазина, наконец вышел

Драгоценность стоимостью более $19 тысяч вышла из организма задержанного естественным путем.

Фото: BBC

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Новой Зеландии правоохранители нашли медальон с «яйцом Фаберже» стоимостью более 19 тысяч долларов, который в конце ноября проглотил посетитель ювелирного магазина. Об этом сообщает Associated Press.

По данным полиции, драгоценность обнаружили вечером 4 декабря после того, как она «естественным путем без медицинского вмешательства» вышла из желудочно-кишечного тракта подозреваемого.

Мужчине, которому 32 года, еще 29 ноября предъявили обвинение в краже. Во время судебного заседания он не признал вины. С тех пор подозреваемый находился под стражей, а офицеры дежурили рядом с ним круглосуточно, ожидая появления доказательств.

Мужчина должен снова предстать перед судом в пятницу, 8 декабря. До этого времени он будет оставаться под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.