Дерзкое ограбление: мужчина в магазине проглотил яйцо «Фаберже» с бриллиантами и сапфирами

В Новой Зеландии 32-летний мужчина проглотил ювелирное яйцо «Фаберже» стоимостью почти 20 тысяч долларов.

Фото: BBC

В центре Окленда 28 ноября 32-летний мужчина зашел в ювелирный магазин Partridge Jewellers и проглотил медальон в форме яйца «Фаберже» стоимостью 33 585 новозеландских долларов (около 19 300 долларов США). Полицию вызвали сразу, вора задержали в магазине через несколько минут. Об этом пишет BBC.

Медальон Octopussy создан по мотивам фильма о Джеймсе Бонде 1983 года. Изделие инкрустировано 60 белыми бриллиантами и 15 голубыми сапфирами, внутри — миниатюрная золотая осьминожка.

Задержанный прошел медицинское обследование и остается под стражей. Ювелирное изделие пока не найдено.

Мужчину также обвиняют в краже iPad из того же магазина 12 ноября и похищении кошачьего наполнителя и средств от блох на сумму 100 новозеландских долларов 13 ноября. Он предстанет перед судом 8 декабря.

