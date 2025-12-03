  1. В мире

Дерзкое ограбление: мужчина в магазине проглотил яйцо «Фаберже» с бриллиантами и сапфирами

14:54, 3 декабря 2025
В Новой Зеландии 32-летний мужчина проглотил ювелирное яйцо «Фаберже» стоимостью почти 20 тысяч долларов.
Дерзкое ограбление: мужчина в магазине проглотил яйцо «Фаберже» с бриллиантами и сапфирами
Фото: BBC
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В центре Окленда 28 ноября 32-летний мужчина зашел в ювелирный магазин Partridge Jewellers и проглотил медальон в форме яйца «Фаберже» стоимостью 33 585 новозеландских долларов (около 19 300 долларов США). Полицию вызвали сразу, вора задержали в магазине через несколько минут. Об этом пишет BBC.

Медальон Octopussy создан по мотивам фильма о Джеймсе Бонде 1983 года. Изделие инкрустировано 60 белыми бриллиантами и 15 голубыми сапфирами, внутри — миниатюрная золотая осьминожка.

Задержанный прошел медицинское обследование и остается под стражей. Ювелирное изделие пока не найдено.

Мужчину также обвиняют в краже iPad из того же магазина 12 ноября и похищении кошачьего наполнителя и средств от блох на сумму 100 новозеландских долларов 13 ноября. Он предстанет перед судом 8 декабря.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

кража ограбление Новая Зеландия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Активы страховщиков и ломбардов стремительно растут: НБУ обнародовал обзор небанковского сектора

Страховой сектор демонстрирует наибольший рост активов среди небанковских учреждений – данные НБУ.

Полномочия НАБУ в делах о топ-коррупции хотят усилить: опубликован законопроект

Законопроект усиливает роль НАБУ и САП в расследовании правонарушений, совершенных высокопоставленными чиновниками.

Верховная Рада запланировала вернуться к рассмотрению законопроекта об оплате труда работников судов

Законопроект предлагает комплексное обновление оплаты труда работников судов, привязанное к окладам судей.

Квартира-призрак и авто-фантом: ВАКС раскрыл иллюзии необоснованных активов в декларации о доходах полицейского

Никакие выдумки и неподтвержденные долговые обязательства не остановят конфискацию – позиция суда.

Принципы внутренней политики в сферах национальной безопасности и обороны: нужны ли перемены

7 сентября 2025 года Премьер-министр Юлия Свириденко представила в Верховную Раду Украины проект закона о внесении изменений в статью 6 Закона Украины «О принципах внутренней и внешней политики» с целью совершенствования принципов внутренней политики в сферах национальной безопасности и обороны. Насколько решающим будет этот проект во внутренней и внешней политике, покажут время и изменения в жизни государства и общества.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]