Зухвале пограбування: чоловік в магазині проковтнув яйце» Фаберже» з діамантами та сапфірами

У Новій Зеландії 32-річний чоловік проковтнув ювелірне яйце «Фаберже» вартістю майже 20 тисяч доларів.

Фото: BBC

У центрі Окленда 28 листопада 32-річний чоловік зайшов до ювелірного магазину Partridge Jewellers і проковтнув медальйон у формі яйця «Фаберже» вартістю 33 585 новозеландських доларів (близько 19 300 доларів США). Поліцію викликали одразу, злодія затримали в магазині через кілька хвилин. Про це пише BBC.

Медальйон Octopussy створений за мотивами фільму про Джеймса Бонда 1983 року. Виріб інкрустований 60 білими діамантами та 15 блакитними сапфірами, всередині — мініатюрна золота восьминога.

Затриманий пройшов медичне обстеження і залишається під вартою. Ювелірний виріб поки що не знайдено.

Чоловіка звинувачують також у крадіжці iPad з того ж магазину 12 листопада та викраденні котячого наповнювача й засобів від бліх на суму 100 новозеландських доларів 13 листопада. Він постане перед судом 8 грудня.

