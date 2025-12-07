Американські вчені створили пластик, який саморозкладається у потрібний момент

Нова технологія дозволяє контролювати термін служби синтетичних матеріалів.

Група дослідників з Ратґерського університету у США розробила пластик, здатний контрольовано розкладатися в заданий час. Результати роботи опублікували в журналі Nature Chemistry, повідомляє SciTechDaily.

Технологія заснована на спеціальному просторовому складанні полімеру, що робить певні зв’язки матеріалу вразливими до руйнування. Процес можна порівняти зі згином аркуша паперу, який полегшує його розрив уздовж лінії складання. Завдяки такому «попередньому складанню» пластик розпадається у тисячі разів швидше, ніж зазвичай, при цьому його основна структура залишається міцною та функціональною до моменту активації розкладу.

«У природі полімери, як ДНК, РНК чи білки, мають обмежений термін служби: після виконання функції вони поступово руйнуються. Ми повторили цей механізм для синтетичних матеріалів, що дозволяє задавати точний строк їх існування», – пояснюють автори дослідження.

Механізм розкладу ґрунтується на хімічних реакціях, подібних до нуклеофільних атак у природних полімерах, які розривають ланцюги матеріалу. Після руйнування довгі полімерні ланцюги перетворюються на безпечні дрібні фрагменти, які можна або повторно використовувати, або які розчиняються у природі.

Завдяки цій технології можливо виготовляти одноразовий пластик, який розкладається за кілька днів, а також матеріали для тривалого використання, наприклад деталі автомобілів, які зберігають форму десятиліттями і поступово руйнуються після закінчення терміну служби.

