  1. У світі

Американські вчені створили пластик, який саморозкладається у потрібний момент

23:59, 7 грудня 2025
Нова технологія дозволяє контролювати термін служби синтетичних матеріалів.
Американські вчені створили пластик, який саморозкладається у потрібний момент
Фото: SciTechDaily
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Група дослідників з Ратґерського університету у США розробила пластик, здатний контрольовано розкладатися в заданий час. Результати роботи опублікували в журналі Nature Chemistry, повідомляє SciTechDaily.

Технологія заснована на спеціальному просторовому складанні полімеру, що робить певні зв’язки матеріалу вразливими до руйнування. Процес можна порівняти зі згином аркуша паперу, який полегшує його розрив уздовж лінії складання. Завдяки такому «попередньому складанню» пластик розпадається у тисячі разів швидше, ніж зазвичай, при цьому його основна структура залишається міцною та функціональною до моменту активації розкладу.

«У природі полімери, як ДНК, РНК чи білки, мають обмежений термін служби: після виконання функції вони поступово руйнуються. Ми повторили цей механізм для синтетичних матеріалів, що дозволяє задавати точний строк їх існування», – пояснюють автори дослідження.

Механізм розкладу ґрунтується на хімічних реакціях, подібних до нуклеофільних атак у природних полімерах, які розривають ланцюги матеріалу. Після руйнування довгі полімерні ланцюги перетворюються на безпечні дрібні фрагменти, які можна або повторно використовувати, або які розчиняються у природі.

Завдяки цій технології можливо виготовляти одноразовий пластик, який розкладається за кілька днів, а також матеріали для тривалого використання, наприклад деталі автомобілів, які зберігають форму десятиліттями і поступово руйнуються після закінчення терміну служби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США наука

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У проекті нового Кримінального кодексу тиск на суд та втручання в електронні судові системи визнані злочинами

Автори проекту  нового Кримінального кодексу пропонують  встановити  кримінальну відповідальність за ухвалення свавільного судового  рішення

До 17 тисяч гривень штрафу: у Верховній Раді хочуть карати посадовців за ігнорування викликів парламенту

Зміни КУпАП можуть комплексно вирішити проблему неефективного парламентського контролю, яка роками ускладнює взаємодію депутатів з посадовими особами.

Квартира-привид і авто-фантом: ВАКС розкрив ілюзії необґрунтованих активів у декларації про доходи поліцейського

Жодні вигадки та непідтверджені боргові зобов’язання не зупинять конфіскацію – позиція суду.

Верховний Суд пояснив, чому справа про держзраду у воєнний час не може слухатися судом присяжних

У справі про державну зраду, де обвинуваченому загрожує довічне ув’язнення, виник спір між сторонами — хто має розглядати провадження: присяжні чи професійні судді.

В Україні запровадять судову неустойку: що це таке і як її відмежувати від інших правових інститутів

Депутати пропонують закріпити нову модель примусу до виконання судових рішень — судову неустойку європейського зразка.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]