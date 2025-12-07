Американские ученые создали пластик, который саморазлагается в нужный момент

Новая технология позволяет контролировать срок службы синтетических материалов.

Фото: SciTechDaily

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Группа исследователей из Ратгерского университета в США разработала пластик, способный контролируемо разлагаться в заданное время. Результаты работы опубликовали в журнале Nature Chemistry, сообщает SciTechDaily.

Технология основана на специальном пространственном складывании полимера, что делает определенные связи материала уязвимыми для разрушения. Процесс можно сравнить со сгибом листа бумаги, который облегчает его разрыв вдоль линии сгиба. Благодаря такому «предварительному складыванию» пластик распадается в тысячи раз быстрее, чем обычно, при этом его основная структура остается прочной и функциональной до момента активации разложения.

«В природе полимеры, такие как ДНК, РНК или белки, имеют ограниченный срок службы: после выполнения функции они постепенно разрушаются. Мы повторили этот механизм для синтетических материалов, что позволяет задавать точный срок их существования», — объясняют авторы исследования.

Механизм разложения основан на химических реакциях, подобных нуклеофильным атакам в природных полимерах, которые разрывают цепи материала. После разрушения длинные полимерные цепи превращаются в безопасные мелкие фрагменты, которые можно либо повторно использовать, либо которые растворяются в природе.

Благодаря этой технологии можно производить одноразовый пластик, который разлагается за несколько дней, а также материалы для длительного использования, например детали автомобилей, которые сохраняют форму десятилетиями и постепенно разрушаются после окончания срока службы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.