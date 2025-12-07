  1. В Україні

Минулого тижня в Україні зареєстрували понад 2,6 тисячі шлюбів – де найбільше

23:30, 7 грудня 2025
Київ лідирує за кількістю весіль – 743 пари офіційно одружилися.
Фото: Мін’юст
Попри виклики війни, українці продовжують закохуватися та створювати сім’ї. За повідомленням Мін’юсту, протягом минулого тижня органи державної реєстрації актів цивільного стану зареєстрували 2 642 шлюби.

Найбільше весіль відбулося у Києві – 743, на Дніпропетровщині – 609, а на Львівщині – 307. Решта шлюбів розподілилася по інших регіонах країни.

Львів Київ Україна Дніпро шлюб

