На прошлой неделе в Украине зарегистрировали более 2,6 тысячи браков – где больше всего
23:30, 7 декабря 2025
Киев лидирует по количеству свадеб – 743 пары официально поженились.
Фото: Минюст
Несмотря на вызовы войны, украинцы продолжают влюбляться и создавать семьи. По сообщению Минюста, в течение прошлой недели органы государственной регистрации актов гражданского состояния зарегистрировали 2 642 брака.
Больше всего свадеб состоялось в Киеве – 743, в Днепропетровской области – 609, а во Львовской области – 307. Остальные браки распределились по другим регионам страны.
