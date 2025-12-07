На прошлой неделе в Украине зарегистрировали более 2,6 тысячи браков – где больше всего

Киев лидирует по количеству свадеб – 743 пары официально поженились.

Фото: Минюст

Несмотря на вызовы войны, украинцы продолжают влюбляться и создавать семьи. По сообщению Минюста, в течение прошлой недели органы государственной регистрации актов гражданского состояния зарегистрировали 2 642 брака.

Больше всего свадеб состоялось в Киеве – 743, в Днепропетровской области – 609, а во Львовской области – 307. Остальные браки распределились по другим регионам страны.

