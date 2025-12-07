У Чорнобильській зоні фотопастка зняла самця оленя з «гаремом» самиць – відео

Експерти пояснили, як поводяться самці під час гону.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику фотопастка зняла групу оленів – кілька самиць, яких супроводжував самець. Як повідомляють фахівці, зона відчуження вже давно стала безпечним середовищем для сотень видів диких тварин завдяки великому простору, відсутності людської активності, достатній кормовій базі та доступу до водопоїв.

Зазвичай олені тримаються поодинці або невеликими групами, однак під час осіннього гону самці активно змагаються за право володіти групою самиць. Вони ревуть, демонструють силу, з’ясовують стосунки рогами, а переможець отримує «гарем», який охороняє від суперників.

«Такі кадри – цінний матеріал для наукових спостережень, адже дозволяють краще зрозуміти структуру популяції й перебіг гону у природних умовах», – зазначають у заповіднику. На відео чітко видно самця-охоронця та кількох самиць, що тримаються разом.

