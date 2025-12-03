Дерево упало на авто на прибудинковій території — суд роз’яснив, хто має компенсувати збитки за пошкоджене майно

Суд зазначив, що за утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, включно із зеленими насадженнями, відповідає управитель будинку.

Фото: kma.court.gov.ua/sud4820

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

17 грудня 2024 року у Хмельницькому у дворі багатоквартирного будинку на припаркований автомобіль Volkswagen упало дерево. Для визначення розміру завданої шкоди власниця авто звернулася до судового експерта. За його висновком, вартість завданого у результаті пошкодження транспортного засобу матеріального збитку становить 150 590 грн. Про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

Оскільки дерево росло на прибудинковій території багатоповерхівки, утримання якого забезпечує КП «Управляюча муніципальна компанія «Південно-Західна», власниця автомобіля подала позов до цього підприємства. Просила стягнути на її користь визначену експертом суму матеріальних збитків, 10 000 грн моральної шкоди й судові витрати.

Хмельницький міськрайонний суд частково задовольнив позов, стягнувши з підприємства заявлену суму матеріальної шкоди, 5 000 грн моральної шкоди та судові витрати.

В апеляційній скарзі комунальне підприємство просило скасувати рішення й відмовити у позові. За словами апелянта, дерево, яке впало на автомобіль позивачки, перебувало в належному стані та не мало ознак аварійності. Причиною падіння став сильний порив вітру, що вирвав його з корінням. До того ж автомобіль був припаркований з порушенням ПДР, у невизначеному для автостоянки місці, тому відповідальність за його збереження несе власниця, вважає апелянт.

На думку апеляційного суду, доводи апеляційної скарги про недоведеність протиправності дій чи бездіяльності комунального підприємства – безпідставні. Колегія суддів зазначила, що за утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, включно із зеленими насадженнями, відповідає управитель будинку. Тому вважає обґрунтованим висновок місцевого суду, що збитки, завдані внаслідок падіння дерева на автомобіль на прибудинковій території, має відшкодувати саме КП «Управляюча муніципальна компанія «Південно-Західна».

Апеляційний суд звернув увагу: в матеріалах справи немає доказів, що дерево було живим та неаварійним. Підприємство не проводило його огляду, не встановлювало причин падіння й не надало доказів щорічного обстеження зелених насаджень, як це передбачено пунктом 9.1.11 Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України. Відсутні й підтвердження того, що власниця авто порушила правила паркування.

На думку апеляційного суду, такі обставини свідчать про протиправну бездіяльність управляючої компанії.

«У зв`язку з цим небезпечні метеорологічні явища 17.12.2024 року в м. Хмельницькому (поривчастий вітер з максимальною швидкістю 20 м/с, 11,5 мм опадів за добу, зливовий дощ) не можна визнати непереборною силою, що виключало б вину апелянта та звільняло його від відповідальності за завдану шкоду», – зазначив суд.

З повним текстом постанови апеляційного суду у справі № 686/3495/25 можна буде ознайомитися у ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.