Дерево упало на авто на придомовой территории — суд разъяснил, кто должен компенсировать ущерб за поврежденное имущество

15:29, 3 декабря 2025
Суд отметил, что за содержание многоквартирного дома и придомовой территории, включая зеленые насаждения, отвечает управляющий дома.
Дерево упало на авто на придомовой территории — суд разъяснил, кто должен компенсировать ущерб за поврежденное имущество
Фото: kma.court.gov.ua/sud4820
17 декабря 2024 года в Хмельницком во дворе многоквартирного дома на припаркованный автомобиль Volkswagen упало дерево. Для определения размера нанесенного ущерба владелица авто обратилась к судебному эксперту. Согласно его заключению, стоимость материального ущерба, причиненного повреждением транспортного средства, составляет 150 590 грн. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

Поскольку дерево росло на придомовой территории многоэтажки, содержание которой обеспечивает КП «Управляющая муниципальная компания „Юго-Западная“», владелица автомобиля подала иск к этому предприятию. Она просила взыскать в ее пользу определенную экспертом сумму материального ущерба, 10 000 грн морального вреда и судебные расходы.

Хмельницкий горрайонный суд частично удовлетворил иск, взыскав с предприятия заявленную сумму материального ущерба, 5 000 грн морального вреда и судебные расходы.

В апелляционной жалобе коммунальное предприятие просило отменить решение и отказать в иске. По словам апеллянта, дерево, которое упало на автомобиль истицы, находилось в надлежащем состоянии и не имело признаков аварийности. Причиной падения стал сильный порыв ветра, который вырвал дерево с корнем. К тому же автомобиль был припаркован с нарушением ПДД, в не предназначенном для парковки месте, поэтому ответственность за его сохранность несет сама владелица, считает апеллянт.

По мнению апелляционного суда, доводы жалобы о недоказанности противоправности действий или бездействия коммунального предприятия — необоснованны. Коллегия судей отметила, что за содержание многоквартирного дома и придомовой территории, включая зеленые насаждения, отвечает управляющий дома. Поэтому считает обоснованным вывод местного суда о том, что ущерб, причиненный падением дерева на автомобиль на придомовой территории, должно возмещать именно КП «Управляющая муниципальная компания „Юго-Западная“».

Апелляционный суд обратил внимание: в материалах дела нет доказательств того, что дерево было живым и неаварийным. Предприятие не проводило его осмотра, не устанавливало причин падения и не предоставило доказательств ежегодного обследования зеленых насаждений, как предусмотрено пунктом 9.1.11 Правил содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины. Нет и подтверждений того, что владелица авто нарушила правила парковки.

По мнению апелляционного суда, такие обстоятельства свидетельствуют о противоправном бездействии управляющей компании.

«В связи с этим опасные метеорологические явления 17.12.2024 года в г. Хмельницком (порывистый ветер со скоростью 20 м/с, 11,5 мм осадков за сутки, ливневый дождь) нельзя признать непреодолимой силой, что исключало бы вину апеллянта и освобождало его от ответственности за причиненный ущерб», — отметил суд.

С полным текстом постановления апелляционного суда по делу № 686/3495/25 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

