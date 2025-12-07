  1. В Україні

Пішов з життя В'ячеслав Криштофович — режисер «Ребра Адама» та «Приятеля небіжчика»

22:30, 7 грудня 2025
НСКУ назвала його смерть великою втратою для культурної спільноти.
На 79-му році життя помер український кінорежисер, сценарист і педагог В’ячеслав Криштофович. Про його смерть повідомила Національна спілка кінематографістів України, назвавши цю подію «великою втратою для всієї української культурної спільноти».

У НСКУ підкреслили, що Криштофович був митцем із «особливою оптикою: уважним до деталей, співчутливим до характерів, відвертим у творчих пошуках». За словами Спілки, навіть найдрібніші побутові моменти в його роботах «ставали суттєвими — свідчення виняткового таланту та чесності у професії».

В’ячеслав Криштофович народився у Києві та навчався на режисерському факультеті Інституту театрального мистецтва імені Карпенка-Карого, де згодом викладав. Від 1970 року працював на кіностудії Довженка. У молоді роки знімався як актор, зігравши у фільмах «Совість», «Серце Бонівура» та «Перше правило королеви».

Він був автором і режисером кількох знакових робіт українського кіно, серед яких «Самотня жінка бажає познайомитися», «Автопортрет невідомого», «Ребро Адама» та «Приятель небіжчика». Останні дві стрічки були представлені на секції Directors' Fortnight Каннського кінофестивалю.

«Приятель небіжчика» також став першим фільмом, висунутим Україною на премію «Оскар» у категорії «Найкращий іноземний фільм» у 1998 році. Права на його показ придбали 18 країн, і стрічка залишається однією з найуспішніших українських робіт 1990-х.

За свою творчість Криштофович отримав Державну премію імені Довженка, орден «За заслуги» ІІІ ступеня, звання заслуженого діяча мистецтв та премію «Золота дзиґа» за внесок у розвиток українського кіно. Він був академіком Національної академії мистецтв України та членом правління НСКУ.

