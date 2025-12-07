Ушел из жизни Вячеслав Криштофович — режиссер «Ребра Адама» и «Приятеля покойника»

  1. В Украине

22:30, 7 декабря 2025
НСКУ назвала его смерть большой потерей для культурного сообщества.
На 79-м году жизни скончался украинский кинорежиссер, сценарист и педагог Вячеслав Криштофович. О его смерти сообщил Национальный союз кинематографистов Украины, назвав это событие «большой потерей для всего украинского культурного сообщества».

В НСКУ подчеркнули, что Криштофович был художником с «особой оптикой: внимательным к деталям, сочувствующим к характерам, откровенным в творческих поисках». По словам Союза, даже мельчайшие бытовые моменты в его работах «становились существенными — свидетельством исключительного таланта и честности в профессии».

Вячеслав Криштофович родился в Киеве и учился на режиссерском факультете Института театрального искусства имени Карпенко-Карого, где впоследствии преподавал. С 1970 года работал на киностудии Довженко. В молодости снимался как актер, сыграв в фильмах «Совесть», «Сердце Бонивура» и «Первое правило королевы».

Он был автором и режиссером нескольких знаковых работ украинского кино, среди которых «Одинокая женщина желает познакомиться», «Автопортрет неизвестного», «Ребро Адама» и «Приятель покойника». Последние две ленты были представлены на секции Directors' Fortnight Каннского кинофестиваля.

«Приятель покойника» также стал первым фильмом, выдвинутым Украиной на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм» в 1998 году. Права на его показ приобрели 18 стран, и лента остается одной из самых успешных украинских работ 1990-х.

За свое творчество Криштофович получил Государственную премию имени Довженко, орден «За заслуги» III степени, звание заслуженного деятеля искусств и премию «Золотая дзига» за вклад в развитие украинского кино. Он был академиком Национальной академии искусств Украины и членом правления НСКУ.

