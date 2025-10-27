Всеукраинский радиодиктант национального единства — когда писать и где слушать

В понедельник, 27 октября, состоится Всеукраинский радиодиктант национального единства. Начало в 11:00.
Автором текста в этом году стала писательница, переводчица, автор романов «Спросите Миечку», «Лестница», «Овцы целы» и нон-фикшна «Язык-меч. Как говорила Советская империя» Евгения Кузнецова. Текст будет называться «Надо жить!».
Украинское радио и Радио «Культура»;
телеканал «Суспільне Культура»;
приложения suspilne.radio и «Дія».
Почтовым письмом: 01001, Киев, ул. Крещатик, 26 (почтовый штемпель не позднее 28 октября);
Или онлайн: фото/скан текста (.jpg, .png, .pdf и т. п.) на адрес [email protected]
до 11:00 29 октября.
