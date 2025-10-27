Всеукраинский радиодиктант национального единства — когда писать и где слушать

Украинцам объяснили, как и куда отправить радиодиктант-2025 на проверку.

В понедельник, 27 октября, состоится Всеукраинский радиодиктант национального единства. Начало в 11:00.

Автором текста в этом году стала писательница, переводчица, автор романов «Спросите Миечку», «Лестница», «Овцы целы» и нон-фикшна «Язык-меч. Как говорила Советская империя» Евгения Кузнецова. Текст будет называться «Надо жить!».

Где слушать радиодиктант-2025

Украинское радио и Радио «Культура»;

телеканал «Суспільне Культура»;

приложения suspilne.radio и «Дія».

Как и куда отправить радиодиктант-2025 на проверку

Почтовым письмом: 01001, Киев, ул. Крещатик, 26 (почтовый штемпель не позднее 28 октября);

Или онлайн: фото/скан текста (.jpg, .png, .pdf и т. п.) на адрес [email protected]

до 11:00 29 октября.

