У Мельбурні колишньому працівнику дитсадка висунули ще 83 обвинувачення у злочинах проти дітей

Загальна кількість інкримінованих епізодів перевищила 150, підозрюваний перебуває під вартою.

Фото: BBC

У Мельбурні, Австралія, проти вже заарештованого колишнього працівника дитячого садка висунули 83 нові обвинувачення у сексуальному насильстві щодо дітей. Про це повідомляє BBC.

Джошуа Дейла Брауна затримали у травні цього року, коли йому інкримінували понад 70 злочинних епізодів стосовно вісьмох дітей віком від п’яти місяців до двох років. Серед них — сексуальне проникнення щодо дитини до 12 років, спроби такого проникнення, сексуальне насильство щодо дітей до 16 років і виготовлення дитячої порнографії.

Слідство встановило, що у 2017-2025 роках Браун працював у 20 дитсадках. Після цього головний санітарний лікар Мельбурна Крістіан Макґрат заявив, що близько 1200 дітей отримали рекомендацію пройти скринінг на інфекційні захворювання.

Нові обвинувачення стосуються ще чотирьох постраждалих. Вони включають шість епізодів зґвалтування дітей, спроби зґвалтування, створення та поширення матеріалів сексуального насильства над дітьми, а також сексуальні домагання. Правоохоронці зазначили, що ці епізоди не пов’язані з іншими дитсадками, тому медична служба наразі не радить проводити додаткові перевірки на інфекції.

Брауну також висунули 12 звинувачень у зоофілії. Він залишається під вартою та має постати перед магістратським судом у лютому 2026 року.

Після початку розслідування Австралія посилила заходи щодо захисту дітей. Один із найбільших приватних операторів дитячих центрів країни, у мережі якого працював підозрюваний, прискорив встановлення систем відеоспостереження у понад 400 закладах. Також організація запровадила «згоду на інтимний догляд», що дозволяє батькам та опікунам самостійно визначати, хто виконуватиме приватні та чутливі процедури щодо їхніх дітей.

