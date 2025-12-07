  1. В мире

В Мельбурне бывшему работнику детского сада предъявили еще 83 обвинения в преступлениях против детей

21:41, 7 декабря 2025
Общее количество инкриминируемых эпизодов превысило 150, подозреваемый находится под стражей.
Фото: BBC
В Мельбурне, Австралия, против уже арестованного бывшего работника детского сада выдвинули 83 новых обвинения в сексуальном насилии в отношении детей. Об этом сообщает BBC.

Джошуа Дейла Брауна задержали в мае этого года, когда ему инкриминировали более 70 преступных эпизодов в отношении восьми детей в возрасте от пяти месяцев до двух лет. Среди них — сексуальное проникновение в отношении ребенка до 12 лет, попытки такого проникновения, сексуальное насилие в отношении детей до 16 лет и изготовление детской порнографии.

Следствие установило, что в 2017-2025 годах Браун работал в 20 детских садах. После этого главный санитарный врач Мельбурна Кристиан Макграт заявил, что около 1200 детей получили рекомендацию пройти скрининг на инфекционные заболевания.

Новые обвинения касаются еще четырех пострадавших. Они включают шесть эпизодов изнасилования детей, попытки изнасилования, создание и распространение материалов сексуального насилия над детьми, а также сексуальные домогательства. Правоохранители отметили, что эти эпизоды не связаны с другими детскими садами, поэтому медицинская служба пока не рекомендует проводить дополнительные проверки на инфекции.

Брауну также предъявили 12 обвинений в зоофилии. Он остается под стражей и должен предстать перед магистратским судом в феврале 2026 года.

После начала расследования Австралия усилила меры по защите детей. Один из крупнейших частных операторов детских центров страны, в сети которого работал подозреваемый, ускорил установку систем видеонаблюдения в более чем 400 заведениях. Также организация ввела «согласие на интимный уход», которое позволяет родителям и опекунам самостоятельно определять, кто будет выполнять частные и деликатные процедуры в отношении их детей.

дети преступление Австралия

