ТЦК стали «жертвами системи»: нардеп Костенко пояснив, хто насправді мав роздавати повістки

Народний депутат Роман Костенко пояснив, як в Україні мала працювати система мобілізації та чому на практиці вона деформувалася.

За його словами, значна частина функцій, які сьогодні виконують територіальні центри комплектування, взагалі не повинна була покладатися на них.

Депутат вказав, що вже сам факт отримання повістки часто сприймається як тиск.

«Ви ж розумієте, що буває примус, ну, просто тобі дали повістку і це вже примус. Тебе примушують прийти і пройти ВЛК, а потім взяти зброю і прийти», — зазначив він під час інтерв’ю у програмі «Є питання».

Костенко заявив, що ТЦК стали заручниками системи, адже їм довелося перебрати на себе функції, які за законом належали іншим структурам:

«...з військових там требують якихось показників, хоча військомати і тут в даний момент це як жертви для мене, тому що призивом мають займатися місцеві обласні, ну, військово-цивільні адміністрації, також правоохоронні органи».

Він підкреслив, що законодавство передбачає участь місцевих адміністрацій та правоохоронців, але на практиці вона майже відсутня.

Як мала б працювати мобілізація

За словами Костенка, ТЦК не повинні були роздавати повістки на вулицях чи шукати людей самостійно. Їхнє завдання — опрацьовувати громадян, яких мають направляти військово-цивільні адміністрації, органи влади або керівники громад.

Він описав правильний механізм так: «От як вони задумані, це люди, які мають сидіти в себе в кабінеті, розсилати повістки. Їм мають приходити люди, направлені або повістками, або яким вручили повістки військово-цивільній адміністрації, ну, або інші там органи, керівники ОТГ».

Подальший процес також мав бути простим: «Приходить людина, каже: «Я за повісткою, будь ласка». Ти кажеш: «О, от тобі на, будь ласка, виписка на ВЛК». Ти її прийшов, показав: «Я годен, все. От така-то команда». Наступний, оце робота ТЦК».

Чому система не працює

Костенко зазначив, що місцева влада часто уникає мобілізаційних обов’язків, побоюючись втратити електоральну підтримку: «Влада відхрестилась, керівники ОТГ і там інші, ну, це ж виборні посади. Вони ж розуміють, що якщо вони будуть приносити повісточки своїм виборцям, то виборців не буде».

Через це навантаження падає на ТЦК, які змушені виконувати невластиві їм функції.

Наслідки для фронту

Депутат наголосив, що брак резервів напряму позначається на військових, які перебувають на передовій: «Вони не можуть піти на ротацію, вони не можуть піти у відпустку, та вони не можуть вийти з окопів… і просто відпочити».

Костенко також розкритикував поблажливе ставлення суспільства до ухиляння: «Хтось там веде свою політику, що нормально бути ухилянтом, нормально бути СЗЧшником, там обвиняє всіх вокруг».

За його словами, це підриває обороноздатність країни і напряму шкодить тим, хто воює: «Страждають це ті люди, які… б’ються зараз на полі бою. А коли б у нас було достатньо резервів… вони б могли бути два-три дні на полі бою, повертатись, відпочивати, за них би заходили інші».

