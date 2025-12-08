ТЦК стали «жертвами системы»: нардеп Костенко объяснил, кто на самом деле должен был раздавать повестки

Вручение повесток должны были обеспечивать местные администрации и правоохранительные органы, но их обязанности переложили на ТЦК.

Народный депутат Роман Костенко объяснил, как в Украине должна была работать система мобилизации и почему на практике она деформировалась.

По его словам, значительная часть функций, которые сегодня выполняют территориальные центры комплектования, вообще не должна была возлагаться на них.

Как писала «Судебно-юридическая газета», военный омбудсмен Ольга Решетилова также подчеркнула, что военные ТЦК не должны заниматься мобилизацией.

Депутат указал, что уже сам факт получения повестки часто воспринимается как давление.

«Вы же понимаете, что бывает принуждение, ну, просто тебе дали повестку и это уже принуждение. Тебя принуждают прийти и пройти ВЛК, а потом взять оружие и прийти», — отметил он во время интервью в программе «Есть вопрос».

Костенко заявил, что ТЦК стали заложниками системы, ведь им пришлось взять на себя функции, которые по закону принадлежали другим структурам:

«...с военных там требуют каких-то показателей, хотя военкоматы и тут в данный момент — это как жертвы для меня, потому что призывом должны заниматься местные областные, ну, военно-гражданские администрации, также правоохранительные органы».

Он подчеркнул, что законодательство предусматривает участие местных администраций и правоохранителей, но на практике оно почти отсутствует.

Как должна была работать мобилизация

По словам Костенко, ТЦК не должны были раздавать повестки на улицах или искать людей самостоятельно. Их задача — обрабатывать граждан, которых должны направлять военно-гражданские администрации, органы власти или руководители общин.

Он описал правильный механизм так: «Вот как они задуманы, это люди, которые должны сидеть у себя в кабинете, рассылать повестки. К ним должны приходить люди, направленные либо повестками, либо которым вручили повестки военно-гражданской администрации, ну, или другие там органы, руководители ОТГ».

Дальнейший процесс тоже должен был быть простым: «Приходит человек, говорит: “Я по повестке, пожалуйста”. Ты говоришь: “О, вот тебе, пожалуйста, выписка на ВЛК”. Ты ее пришел, показал: “Я годен, все. Вот такая-то команда”. Следующий — вот это работа ТЦК».

Почему система не работает

Костенко отметил, что местная власть часто избегает мобилизационных обязанностей, опасаясь потерять электоральную поддержку: «Власть открестилась, руководители ОТГ и там другие, ну, это же выборные должности. Они же понимают, что если они будут приносить повесточки своим избирателям, то избирателей не будет».

Из-за этого нагрузка падает на ТЦК, которые вынуждены выполнять несвойственные им функции.

Последствия для фронта

Депутат подчеркнул, что нехватка резервов напрямую отражается на военных, находящихся на передовой: «Они не могут пойти на ротацию, они не могут пойти в отпуск, да они не могут выйти из окопов… и просто отдохнуть».

Костенко также раскритиковал снисходительное отношение общества к уклонению: «Кто-то там ведет свою политику, что нормально быть уклонистом, нормально быть СЗЧшником, там обвиняет всех вокруг».

По его словам, это подрывает обороноспособность страны и напрямую вредит тем, кто воюет: «Страдают те люди, которые… бьются сейчас на поле боя. А когда бы у нас было достаточно резервов… они бы могли быть два-три дня на поле боя, возвращаться, отдыхать, за них бы заходили другие».

