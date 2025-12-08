Трамп стверджує, що Зеленський нібито досі не ознайомився з текстом миного плану США

Трамп заявив, що РФ нібито погодилась на мирний план, тоді як Президент України Володимир Зеленський «не читав його».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що Президент України Володимир Зеленський нібито досі не ознайомився з американськими пропозиціями мирного плану, попри те що і російська сторона, і представники України нібито вже висловили позитивні оцінки.

Під час розмови з журналістами Трамп сказав:

«Отже, ми спілкувалися з Путіним і з українськими лідерами, зокрема з президентом Зеленським. І мушу сказати, що я трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не ознайомився з пропозицією. Це було кілька годин тому».

За його словами, Росія прагнула б отримати повний контроль над Україною, але водночас нібито погоджується на мирну угоду. Трамп також стверджує, що українська команда підтримує документ.

«Росія, мабуть, хотіла б мати всю країну. Але я вірю, що Росія в цілому згодна з цим (з мирним планом — ред.), хоча не впевнений, чи згоден на це Зеленський. Його люди підтримують, але він ще не прочитав», — заявив президент США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.