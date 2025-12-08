  1. В мире

Трамп утверждает, что Зеленский якобы до сих пор не ознакомился с текстом мирного плана США

07:54, 8 декабря 2025
Трамп заявил, что РФ якобы согласилась на мирный план, тогда как президент Украины Владимир Зеленский «не читал его».
Трамп утверждает, что Зеленский якобы до сих пор не ознакомился с текстом мирного плана США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский якобы до сих пор не ознакомился с американскими предложениями мирного плана, несмотря на то что и российская сторона, и представители Украины якобы уже выразили положительные оценки.

Во время разговора с журналистами Трамп сказал:

«Итак, мы общались с Путиным и с украинскими лидерами, в частности с президентом Зеленским. И должен сказать, что я немного разочарован тем, что президент Зеленский ещё не ознакомился с предложением. Это было несколько часов назад».

По его словам, Россия стремилась бы получить полный контроль над Украиной, но одновременно якобы соглашается на мирное соглашение. Трамп также утверждает, что украинская команда поддерживает документ.

«Россия, наверное, хотела бы иметь всю страну. Но я верю, что Россия в целом согласна с этим (с мирным планом — ред.), хотя не уверен, согласен ли с этим Зеленский. Его люди поддерживают, но он ещё не прочитал», — заявил президент США.

