Куди вступати абітурієнтам, які люблять математику: ТОП-5 найперспективніших спеціальностей

П’ять напрямів, що відкривають математикам шлях до успішної та високооплачуваної кар’єри.

Правильний вибір професії після школи — одне з найважливіших рішень для абітурієнтів, особливо якщо ви любите математику й хочете реалізувати себе у затребуваній та високооплачуваній сфері. Сучасний ринок праці стрімко змінюється, з’являються нові технології, а разом з ними — нові спеціальності, які гарантують стабільний дохід і перспективи кар’єрного росту.

Саме тому дедалі більше школярів запитують: «Куди вступати, якщо люблю математику?», «Які професії найпопулярніші у 2025 році?», «Які спеціальності забезпечують високу зарплату?»

Державна служба зайнятості підготувала добірку з 5 найцікавіших та найактуальніших освітніх програм, що допоможуть математикам знайти престижну роботу, отримувати високий дохід і будувати успішну кар’єру в Україні та за кордоном.

1. Біомедична інженерія — освіта майбутнього

Біомедичних інженерів уже готують у КПІ ім. Сікорського, ХАІ, Львівській політехніці та інших провідних вишах.

Цей напрям підходить тим, хто любить математику, фізику, хімію та біологію.

Хто такий біомедичний інженер?

Це фахівець, який створює та вдосконалює медичні технології: від обладнання до протезів і навіть штучних органів.

Чому це перспективно:

попит на таких спеціалістів в Україні вже дуже високий;

професія входить до ТОП найбільш високооплачуваних у світі;

це можливість бути винахідником та впливати на розвиток медицини.

2. Інженерія програмного забезпечення: веб-технології та Full Stack

Цей напрям представлений у КПІ, КНУ ім. Шевченка, Львівській політехніці, НаУКМА та інших університетах.

Програма підійде тим, хто найбільше любить математику та інформатику.

Кар’єрні можливості:

Веб-розробник, тестувальник, менеджер проєктів або ж Full Stack Developer — одна з найгнучкіших і найзатребуваніших ІТ-професій.

Хто такий Full Stack розробник?

Фахівець, який вміє створити і зовнішню частину застосунку (фронтенд), і внутрішню (бекенд). Це один з напрямів, якого майже не торкнеться вплив ШІ.

3. Фінансова та страхова математика — шлях до професії актуарія

Цю програму пропонують КПІ, ЛНУ ім. Франка, ЛП, КНЕУ та інші виші.

Підійде школярам, які люблять алгебру, аналіз та економіку.

Хто такий актуарій?

Це спеціаліст із фінансових та страхових ризиків, який працює в банках, страховках та фінансових компаніях. Він прогнозує майбутнє за допомогою цифр.

Чому це перспективно:

Актуарії — одні з найбільш затребуваних експертів у світі, особливо в економічній та страховій сферах.

4. Будівництво та цивільна інженерія — професія для відбудови України

Навчання за цим напрямом доступне практично в кожному великому місті.

Тут важлива любов до математики та фізики.

Хто такий інженер-будівельник?

Це фахівець, який проєктує, будує та контролює якість об’єктів. У найближчі роки їхній попит в Україні буде колосальним — адже саме вони відбудовуватимуть інфраструктуру після війни.

5. Електрична інженерія — ключ до майбутнього енергетики

Таку освіту пропонують майже всі технічні виші.

Підійде тим, хто любить математику, фізику, хімію та інформатику.

Ким можна працювати?

Інженером-енергетиком — фахівцем, що проєктує енергоблоки, підстанції, лінії електропередач та інші об’єкти критичної інфраструктури.

Актуальність:

Після завершення війни саме енергетичні інженери відіграватимуть ключову роль у відновленні та модернізації енергосистеми України.

