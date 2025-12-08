Куда поступать абитуриентам, которые любят математику: ТОП-5 самых перспективных специальностей

Пять направлений, которые открывают математикам путь к успешной и высокооплачиваемой карьере.

Правильный выбор профессии после школы — одно из самых важных решений для абитуриентов, особенно если вы любите математику и хотите реализовать себя в востребованной и высокооплачиваемой сфере. Современный рынок труда стремительно меняется, появляются новые технологии, а вместе с ними — новые специальности, которые гарантируют стабильный доход и перспективы карьерного роста.

Именно поэтому все больше школьников спрашивают: «Куда поступать, если люблю математику?», «Какие профессии будут самыми популярными в 2025 году?», «Какие специальности обеспечивают высокую зарплату?»

Государственная служба занятости подготовила подборку из 5 самых интересных и актуальных образовательных программ, которые помогут математикам найти престижную работу, получать высокий доход и строить успешную карьеру в Украине и за ее пределами.

1. Биомедицинская инженерия — образование будущего

Биомедицинских инженеров уже готовят в КПИ им. Сикорского, ХАИ, Львовской политехнике и других ведущих вузах.

Это направление подходит тем, кто любит математику, физику, химию и биологию.

Кто такой биомедицинский инженер?

Это специалист, который создает и совершенствует медицинские технологии: от оборудования до протезов и даже искусственных органов.

Почему это перспективно:

спрос на таких специалистов в Украине уже очень высокий;

профессия входит в ТОП самых высокооплачиваемых в мире;

это возможность быть изобретателем и влиять на развитие медицины.

2. Инженерия программного обеспечения: веб-технологии и Full Stack

Это направление представлено в КПИ, КНУ им. Шевченко, Львовской политехнике, НаУКМА и других университетах.

Программа подойдет тем, кто больше всего любит математику и информатику.

Карьерные возможности:

Веб-разработчик, тестировщик, менеджер проектов или Full Stack Developer — одна из самых гибких и востребованных IT-профессий.

Кто такой Full Stack разработчик?

Специалист, который умеет создавать и внешнюю часть приложения (фронтенд), и внутреннюю (бэкенд). Это одно из направлений, которого почти не коснется влияние ИИ.

3. Финансовая и страховая математика — путь к профессии актуария

Эту программу предлагают КПИ, ЛНУ им. Франко, ЛП, КНЕУ и другие вузы.

Она подойдет школьникам, которые любят алгебру, анализ и экономику.

Кто такой актуарий?

Это специалист по финансовым и страховым рискам, который работает в банках, страховых и финансовых компаниях. Он прогнозирует будущее с помощью цифр.

Почему это перспективно:

Актуарии — одни из самых востребованных экспертов в мире, особенно в экономической и страховой сферах.

4. Строительство и гражданская инженерия — профессия для восстановления Украины

Обучение по этому направлению доступно почти в каждом крупном городе.

Здесь важна любовь к математике и физике.

Кто такой инженер-строитель?

Это специалист, который проектирует, строит и контролирует качество объектов. В ближайшие годы их спрос в Украине будет огромным — ведь именно они будут восстанавливать инфраструктуру после войны.

5. Электрическая инженерия — ключ к будущему энергетики

Такое образование предлагают почти все технические вузы.

Подойдет тем, кто любит математику, физику, химию и информатику.

Кем можно работать?

Инженером-энергетиком — специалистом, который проектирует энергоблоки, подстанции, линии электропередачи и другие объекты критической инфраструктуры.

Актуальность:

После завершения войны именно энергетические инженеры будут играть ключевую роль в восстановлении и модернизации энергетической системы Украины.

