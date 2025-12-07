Як безпечно обирати крафтові продукти: поради споживачам

Правильне маркування, умови зберігання та гігієна виробництва є ключовими критеріями безпечного вибору крафтових продуктів.

Популярність крафтових продуктів в Україні зростає, і разом із нею збільшується інтерес користувачів до тем «як перевірити якість крафтових продуктів», «чи безпечні крафтові продукти», «як вибрати ремісничі сири та м’ясо», «крафтові продукти правила зберігання».

Держпродспоживслужба оприлюднила рекомендації, які допоможуть споживачам уникнути ризиків і правильно обирати крафтові харчові продукти.

Що таке крафтові або ремісничі продукти

Крафтові (ремісничі) продукти — це харчові вироби, які створюються невеликими виробниками у малих партіях, часто за традиційними або унікальними технологіями.

Закон «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» визначає ремісничий продукт як харчовий продукт тваринного походження, який:

містить основний інгредієнт українського походження;

виготовляється лише на одній потужності;

створений за унікальною рецептурою або технологією;

виробляється у кількості до 1000 кг або 1000 л на тиждень.

На що звернути увагу при виборі крафтових продуктів

Маркування

Упаковка або етикетка має містити:

склад;

дату виробництва;

строк придатності;

умови зберігання;

дані про виробника;

номер потужності (якщо діяльність цього вимагає).

Ці вимоги визначені Законом «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів».

Умови зберігання

Крафтові продукти часто не містять консервантів, тому критично важливі правильна температура та строки зберігання. Порушення цих умов може становити ризик для здоров’я.

Гігієна виробництва

Навіть маленькі виробництва повинні дотримуватися гігієнічних норм. У місцях продажу варто оцінити:

чистоту прилавків і посуду;

умови транспортування;

якість упаковки.

Скарги та захист прав

Якщо виникають сумніви щодо безпечності чи якості продукції, споживач має право звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби.

Держпродспоживслужба наголошує: обізнаність і уважність під час вибору крафтових продуктів — запорука того, що продукт буде якісним, безпечним і корисним.

