Как безопасно выбирать крафтовые продукты: советы потребителям
Популярность крафтовых продуктов в Украине растёт, и вместе с ней увеличивается интерес пользователей к темам «как проверить качество крафтовых продуктов», «насколько безопасны крафтовые продукты», «как выбрать ремесленные сыры и мясо», «крафтовые продукты правила хранения».
Госпродпотребслужба опубликовала рекомендации, которые помогут потребителям избежать рисков и правильно выбирать крафтовые пищевые продукты.
Что такое крафтовые или ремесленные продукты
Крафтовые (ремесленные) продукты — это пищевые изделия, которые создаются небольшими производителями в малых партиях, часто по традиционным или уникальным технологиям.
Закон «Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов» определяет ремесленный продукт как пищевой продукт животного происхождения, который:
- содержит основной ингредиент украинского происхождения;
- изготавливается только на одной мощности;
- создан по уникальной рецептуре или технологии;
- производится в количестве до 1000 кг или 1000 л в неделю.
На что обратить внимание при выборе крафтовых продуктов
Маркировка
Упаковка или этикетка должна содержать:
- состав;
- дату производства;
- срок годности;
- условия хранения;
- данные о производителе;
- номер мощности (если деятельность этого требует).
Эти требования определены Законом «Об информации для потребителей о пищевых продуктах».
Условия хранения
Крафтовые продукты часто не содержат консервантов, поэтому крайне важны правильная температура и сроки хранения. Нарушение этих условий может представлять риск для здоровья.
Гигиена производства
Даже маленькие производства должны соблюдать гигиенические нормы. В местах продажи стоит оценить:
- чистоту прилавков и посуды;
- условия транспортировки;
- качество упаковки.
Жалобы и защита прав
Если возникают сомнения относительно безопасности или качества продукции, потребитель имеет право обратиться в территориальный орган Госпродпотребслужбы.
Госпродпотребслужба подчёркивает: осведомлённость и внимательность при выборе крафтовых продуктов — залог того, что продукт будет качественным, безопасным и полезным.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.