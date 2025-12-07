  1. В Украине
Как безопасно выбирать крафтовые продукты: советы потребителям

21:23, 7 декабря 2025
Правильная маркировка, условия хранения и гигиена производства являются ключевыми критериями безопасного выбора крафтовых продуктов.
Как безопасно выбирать крафтовые продукты: советы потребителям
Популярность крафтовых продуктов в Украине растёт, и вместе с ней увеличивается интерес пользователей к темам «как проверить качество крафтовых продуктов», «насколько безопасны крафтовые продукты», «как выбрать ремесленные сыры и мясо», «крафтовые продукты правила хранения».

Госпродпотребслужба опубликовала рекомендации, которые помогут потребителям избежать рисков и правильно выбирать крафтовые пищевые продукты.

Что такое крафтовые или ремесленные продукты

Крафтовые (ремесленные) продукты — это пищевые изделия, которые создаются небольшими производителями в малых партиях, часто по традиционным или уникальным технологиям.

Закон «Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов» определяет ремесленный продукт как пищевой продукт животного происхождения, который:

  • содержит основной ингредиент украинского происхождения;
  • изготавливается только на одной мощности;
  • создан по уникальной рецептуре или технологии;
  • производится в количестве до 1000 кг или 1000 л в неделю.

На что обратить внимание при выборе крафтовых продуктов

Маркировка

Упаковка или этикетка должна содержать:

  • состав;
  • дату производства;
  • срок годности;
  • условия хранения;
  • данные о производителе;
  • номер мощности (если деятельность этого требует).

Эти требования определены Законом «Об информации для потребителей о пищевых продуктах».

Условия хранения

Крафтовые продукты часто не содержат консервантов, поэтому крайне важны правильная температура и сроки хранения. Нарушение этих условий может представлять риск для здоровья.

Гигиена производства

Даже маленькие производства должны соблюдать гигиенические нормы. В местах продажи стоит оценить:

  • чистоту прилавков и посуды;
  • условия транспортировки;
  • качество упаковки.

Жалобы и защита прав

Если возникают сомнения относительно безопасности или качества продукции, потребитель имеет право обратиться в территориальный орган Госпродпотребслужбы.

Госпродпотребслужба подчёркивает: осведомлённость и внимательность при выборе крафтовых продуктов — залог того, что продукт будет качественным, безопасным и полезным.

