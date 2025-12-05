  1. Публікації
  2. / Законодавство

До 17 тисяч гривень штрафу: у Верховній Раді хочуть карати посадовців за ігнорування викликів парламенту

07:30, 5 грудня 2025
Зміни КУпАП можуть комплексно вирішити проблему неефективного парламентського контролю, яка роками ускладнює взаємодію депутатів з посадовими особами.
До 17 тисяч гривень штрафу: у Верховній Раді хочуть карати посадовців за ігнорування викликів парламенту
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №14215-1 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких законів України щодо унормування та підвищення ефективності реалізації парламентського контролю».

 Документ пропонує комплексно змінити процедуру виклику та заслуховування посадових осіб на пленарних засіданнях, а також встановити відповідальність за їх неявку без поважних причин. Йдеться про неприбуття запрошених посадовців на засідання, відсутність реальної можливості ставити їм запитання, а також неналежне реагування на запити парламентських комітетів.

Що пропонує законопроєкт

Зокрема, законопроєкт передбачає запровадження адміністративної відповідальності для посадових осіб. Пропонується встановити штрафи за такі порушення:

  • Порушення строків відповіді на звернення парламентських комітетів, тимчасових слідчих чи спеціальних комісій, а також ненадання, надання неправдивої або неповної інформації — штраф від 350 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5 950–8 500 грн).
  • Повторне протягом року вчинення такого порушення, якщо особу вже притягували до відповідальності, — штраф від 500 до 700 НМДГ (8 500–11 900 грн).
  • Неявка без поважних причин на пленарне засідання Верховної Ради, якщо такий виклик був здійснений згідно з процедурним рішенням відповідно до статті 6 Регламенту парламенту, — штраф від 800 до 1000 НМДГ (13 600–17 000 грн).

Окрім цього, законопроєкт пропонує доповнення до Регламенту Верховної Ради. Ними пропонується:

  • унормувати порядок заслуховування посадових осіб, запрошених на пленарні засідання;
  • забезпечити можливість народним депутатам ставити запитання посадовцям після їх виступу;
  • визначити чітку процедуру:
    – доповідь — до 5 хвилин;
  • запитання та відповіді від фракцій і груп — до 24 хвилин;
  • запитання від народних депутатів — до 12 хвилин;
  • виступи фракцій за результатами — до 8 хвилин.

У пояснювальній записці зазначається, що чинні норми Регламенту передбачають лише право посадової особи виступити, але не гарантують можливості депутатам поставити запитання. Це призводило до ситуацій, коли запрошені представники органів влади уникали відповідей, що знижувало ефективність парламентського контролю.

Крім того, траплялися випадки ігнорування посадовцями запрошень парламенту. Через відсутність чітко визначених поважних причин та відповідальності за неявку депутати не могли впливати на ситуацію.

У документі підкреслюється, що схожа норма вже ухвалювалася у 2025 році, однак Президент застосував вето через відсутність чіткого переліку поважних причин. Саме тому новий законопроєкт передбачає деталізацію цих умов.

Законопроєкт №14215-1 подано як альтернативний до основного проєкту №14215. На відміну від нього, альтернативний документ містить розширений пакет норм, що не лише встановлюють адміністративну відповідальність, а й системно унормовують процедуру заслуховування посадовців у парламенті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада готує зміни до законодавства для імплементації Стамбульської конвенції в освіті та підготовці фахівців

Парламент пропонує зміни для підготовки спеціалістів у сфері протидії насильству за стандартами Стамбульської конвенції

До 17 тисяч гривень штрафу: у Верховній Раді хочуть карати посадовців за ігнорування викликів парламенту

Зміни КУпАП можуть комплексно вирішити проблему неефективного парламентського контролю, яка роками ускладнює взаємодію депутатів з посадовими особами.

Аукціон, відмінений через роки: як суди встановили незаконність продажу та повернули майно Тульчинського хлібокомбінату

Верховний Суд дослідив історію продажу, перепродажу і повернення будівлі та земельної ділянки, які вибули з власності підприємства внаслідок порушень.

Чи вдасться вирішити проблему визнання зниклих безвісти у зв'язку з війною — законодавчі ініціативи

Оскільки існує певна проблема із забезпеченням законних прав і інтересів осіб, повʼязаних родинними чи іншими стосунками з особами, зниклими безвісти у зв'язку з воєнними діями, збройним конфліктом, прокоментуємо законодавчі ініціативи, покликані вирішити цю проблему.

Скільки коштів отримає судова система в наступному році та на скільки мільярдів вона недофінансована

Верховна Рада затвердила держбюджет на 2026 рік, залишивши судову систему з тими самими хронічними хворобами та дефіцитом коштів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]