До 17 тысяч гривен штрафа: в Верховной Раде хотят наказывать должностных лиц за игнорирование вызовов парламента

Изменения в КУоАП могут комплексно решить проблему неэффективного парламентского контроля, которая годами усложняет взаимодействие депутатов с должностными лицами.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №14215-1 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и некоторых законов Украины относительно урегулирования и повышения эффективности реализации парламентского контроля».

Документ предлагает комплексно изменить процедуру вызова и заслушивания должностных лиц на пленарных заседаниях, а также установить ответственность за их неявку без уважительных причин. Речь идет о неприбытии приглашенных должностных лиц на заседания, отсутствии реальной возможности задавать им вопросы, а также ненадлежащем реагировании на запросы парламентских комитетов.

Что предлагает законопроект

Законопроект предусматривает введение административной ответственности для должностных лиц. Предлагается установить штрафы за следующие нарушения:

Нарушение сроков ответа на обращения парламентских комитетов, временных следственных или специальных комиссий, а также непредоставление, предоставление недостоверной или неполной информации — штраф от 350 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (5 950–8 500 грн).

Повторное в течение года совершение такого нарушения, если лицо уже привлекалось к ответственности — штраф от 500 до 700 НМДГ (8 500–11 900 грн).

Неявка без уважительных причин на пленарное заседание Верховной Рады, если такой вызов был осуществлен согласно процедурному решению в соответствии со статьей 6 Регламента парламента, — штраф от 800 до 1000 НМДГ (13 600–17 000 грн).

Кроме того, законопроект предлагает дополнения к Регламенту Верховной Рады. Они предусматривают:

урегулирование порядка заслушивания должностных лиц, приглашенных на пленарные заседания;

обеспечение возможности народным депутатам задавать вопросы должностным лицам после их выступления;

определение четкой процедуры:

доклад — до 5 минут;

вопросы и ответы от фракций и групп — до 24 минут;

вопросы от народных депутатов — до 12 минут;

выступления фракций по итогам — до 8 минут.

В пояснительной записке отмечается, что действующие нормы Регламента предусматривают лишь право должностного лица выступить, но не гарантируют возможности депутатам задавать вопросы. Это приводило к ситуациям, когда приглашенные представители органов власти избегали ответов, что снижало эффективность парламентского контроля.

Кроме того, имели место случаи игнорирования должностными лицами приглашений парламента. Из-за отсутствия четко определенных уважительных причин и ответственности за неявку депутаты не могли влиять на ситуацию.

В документе подчеркивается, что аналогичная норма уже принималась в 2025 году, однако Президент наложил вето из-за отсутствия четкого перечня уважительных причин. Именно поэтому новый законопроект предусматривает детализацию этих условий.

Законопроект №14215-1 подан как альтернативный к основному проекту №14215. В отличие от него, альтернативный документ содержит расширенный пакет норм, которые не только устанавливают административную ответственность, но и системно урегулируют процедуру заслушивания должностных лиц в парламенте.

