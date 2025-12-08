  1. У світі

Бої між Таїландом і Камбоджею відновилися після перемир’я за посередництва Трампа

07:18, 8 грудня 2025
Таїланд завдав авіаударів у відповідь на обстріли Камбоджі, що спричинило нову ескалацію на кордоні.
Бої між Таїландом і Камбоджею відновилися після перемир’я за посередництва Трампа
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У прикордонному районі між Таїландом і Камбоджею знову спалахнули зіткнення із застосуванням артилерії та авіації. Про це повідомляють Reuters та Bloomberg.

Що сталося

7 грудня камбоджійські війська двічі обстріляли цивільні райони тайської провінції Бурірам із реактивних систем БМ-21. Одночасно на території Камбоджі зафіксували переміщення танків Т-55 та іншого важкого озброєння, а також початок евакуації місцевого населення.

У відповідь Таїланд звинуватив Камбоджу в порушенні припинення вогню та почав авіаційні удари по камбоджійських позиціях уздовж кордону.

Позиція Таїланду

Королівські ВПС заявили, що удари 8 грудня стали відповіддю на «пряму загрозу національній безпеці» та небезпеку для жителів прикордонних районів.

За оцінками тайських військових:

  • Камбоджа передислокувала бойові підрозділи,
  • розгорнула елементи вогневої підтримки,
  • готувалася до розширення військових операцій.

Тайська авіація, за їхніми словами, била лише по військовій інфраструктурі: складах боєприпасів, командних пунктах і логістичних маршрутах.

Позиція Камбоджі

Міноборони Камбоджі повідомило, що тайська сторона завдала ранкових ударів по їхніх силах після «кількох днів провокацій», наголосивши, що камбоджійські війська не відповідали вогнем. Водночас уздовж усього кордону країна привела підрозділи у стан максимальної бойової готовності та розпочала евакуацію населення.

Втрати та наслідки

За підтвердженням тайських військових:

  • загинув 1 тайський солдат,
  • 4 поранені під час сутичок у провінції Убонратчатхані.

У регіоні тривають бої із застосуванням стрілецької зброї, мінометів, артилерії та авіації.

Прем’єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул скликав екстрену нараду силових структур.

Контекст

Обидві країни звинувачують одна одну в порушенні угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва президента США Дональда Трампа. Ситуація швидко загострюється.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Дональд Трамп Таїланд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У проекті нового Кримінального кодексу тиск на суд та втручання в електронні судові системи визнані злочинами

Автори проекту  нового Кримінального кодексу пропонують  встановити  кримінальну відповідальність за ухвалення свавільного судового  рішення

До 17 тисяч гривень штрафу: у Верховній Раді хочуть карати посадовців за ігнорування викликів парламенту

Зміни КУпАП можуть комплексно вирішити проблему неефективного парламентського контролю, яка роками ускладнює взаємодію депутатів з посадовими особами.

Квартира-привид і авто-фантом: ВАКС розкрив ілюзії необґрунтованих активів у декларації про доходи поліцейського

Жодні вигадки та непідтверджені боргові зобов’язання не зупинять конфіскацію – позиція суду.

Верховний Суд пояснив, чому справа про держзраду у воєнний час не може слухатися судом присяжних

У справі про державну зраду, де обвинуваченому загрожує довічне ув’язнення, виник спір між сторонами — хто має розглядати провадження: присяжні чи професійні судді.

В Україні запровадять судову неустойку: що це таке і як її відмежувати від інших правових інститутів

Депутати пропонують закріпити нову модель примусу до виконання судових рішень — судову неустойку європейського зразка.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]