Бої між Таїландом і Камбоджею відновилися після перемир’я за посередництва Трампа

Таїланд завдав авіаударів у відповідь на обстріли Камбоджі, що спричинило нову ескалацію на кордоні.

У прикордонному районі між Таїландом і Камбоджею знову спалахнули зіткнення із застосуванням артилерії та авіації. Про це повідомляють Reuters та Bloomberg.

Що сталося

7 грудня камбоджійські війська двічі обстріляли цивільні райони тайської провінції Бурірам із реактивних систем БМ-21. Одночасно на території Камбоджі зафіксували переміщення танків Т-55 та іншого важкого озброєння, а також початок евакуації місцевого населення.

У відповідь Таїланд звинуватив Камбоджу в порушенні припинення вогню та почав авіаційні удари по камбоджійських позиціях уздовж кордону.

Позиція Таїланду

Королівські ВПС заявили, що удари 8 грудня стали відповіддю на «пряму загрозу національній безпеці» та небезпеку для жителів прикордонних районів.

За оцінками тайських військових:

Камбоджа передислокувала бойові підрозділи,

розгорнула елементи вогневої підтримки,

готувалася до розширення військових операцій.

Тайська авіація, за їхніми словами, била лише по військовій інфраструктурі: складах боєприпасів, командних пунктах і логістичних маршрутах.

Позиція Камбоджі

Міноборони Камбоджі повідомило, що тайська сторона завдала ранкових ударів по їхніх силах після «кількох днів провокацій», наголосивши, що камбоджійські війська не відповідали вогнем. Водночас уздовж усього кордону країна привела підрозділи у стан максимальної бойової готовності та розпочала евакуацію населення.

Втрати та наслідки

За підтвердженням тайських військових:

загинув 1 тайський солдат,

4 поранені під час сутичок у провінції Убонратчатхані.

У регіоні тривають бої із застосуванням стрілецької зброї, мінометів, артилерії та авіації.

Прем’єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул скликав екстрену нараду силових структур.

Контекст

Обидві країни звинувачують одна одну в порушенні угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва президента США Дональда Трампа. Ситуація швидко загострюється.

