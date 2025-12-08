Бои между Таиландом и Камбоджей возобновились после перемирия при посредничестве Трампа

Таиланд нанес авиаудары в ответ на обстрелы Камбоджи, что спровоцировало новую эскалацию на границе.

У приграничном районе между Таиландом и Камбоджей снова вспыхнули столкновения с применением артиллерии и авиации. Об этом сообщают Reuters и Bloomberg.

Что произошло

7 декабря камбоджийские войска дважды обстреляли гражданские районы тайской провинции Бурирум из реактивных систем БМ-21. Одновременно на территории Камбоджи зафиксировали перемещение танков Т-55 и другого тяжелого вооружения, а также начало эвакуации местного населения.

В ответ Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении прекращения огня и начал авиационные удары по камбоджийским позициям вдоль границы.

Позиция Таиланда

Королевские ВВС заявили, что удары 8 декабря стали ответом на «прямую угрозу национальной безопасности» и опасность для жителей приграничных районов.

По оценкам тайских военных:

Камбоджа передислоцировала боевые подразделения,

развернула элементы огневой поддержки,

готовилась к расширению военных операций.

Тайская авиация, по их словам, била только по военной инфраструктуре: складам боеприпасов, командным пунктам и логистическим маршрутам.

Позиция Камбоджи

Минобороны Камбоджи сообщило, что тайская сторона нанесла утренние удары по их силам после «нескольких дней провокаций», подчеркнув, что камбоджийские войска не отвечали огнем. Одновременно вдоль всей границы страна привела подразделения в состояние максимальной боевой готовности и начала эвакуацию населения.

Потери и последствия

По подтверждению тайских военных:

погиб 1 тайский солдат,

4 ранены во время столкновений в провинции Убонратчатхани.

В регионе продолжаются бои с применением стрелкового оружия, минометов, артиллерии и авиации.

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул созвал экстренное совещание силовых структур.

Контекст

Обе страны обвиняют друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве президента США Дональда Трампа. Ситуация быстро обостряется.

