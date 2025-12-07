  1. В Україні

Українські пенсіонери ризикують залишитися без пенсій у 2026 році – в чому справа

21:05, 7 грудня 2025
Пенсіонери повинні пройти ідентифікацію до кінця року.

Фото з відкритих джерел
Частина українських пенсіонерів може залишитися без пенсійних виплат у 2026 році, якщо не пройде фізичну ідентифікацію. Про це нагадують у Пенсійному фонді України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2025 року № 299, яка набрала чинності 20 березня 2025 року, порядок виплати пенсій та страхових виплат визначений для осіб, які тимчасово проживають за кордоном, на тимчасово окупованих територіях або виїхали з таких територій на підконтрольну Україні.

Щоб пенсійні виплати не припинилися, необхідно пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року. Це можна зробити:

  • особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України або в банках, де отримують пенсію;
  • дистанційно через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис»;
  • за допомогою відеоконференцзв’язку, під час якого пред’являється документ, що посвідчує особу, відповідно до порядку Пенсійного фонду.

Крім того, громадянам потрібно інформувати Пенсійний фонд про отримання або неотримання пенсій і страхових виплат від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації через дистанційне інформування на вебпорталі або шляхом подачі заяви до сервісного центру.

Фахівці наголошують на можливостях онлайн-сервісів Пенсійного фонду, які дозволяють дистанційно вирішувати питання нарахування і виплати пенсій, субсидій та пільг без особистого відвідування центрів.

ПФУ пенсія

