Украинские пенсионеры рискуют остаться без пенсий в 2026 году – в чем дело

21:05, 7 декабря 2025
Пенсионеры должны пройти идентификацию до конца года.
Украинские пенсионеры рискуют остаться без пенсий в 2026 году – в чем дело
Фото из открытых источников
Часть украинских пенсионеров может остаться без пенсионных выплат в 2026 году, если не пройдет физическую идентификацию. Об этом напоминают в Пенсионном фонде Украины.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 11 февраля 2025 года № 299, которое вступило в силу 20 марта 2025 года, порядок выплаты пенсий и страховых выплат определен для лиц, временно проживающих за границей, на временно оккупированных территориях или выехавших с таких территорий на подконтрольную Украине.

Чтобы пенсионные выплаты не прекратились, необходимо пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года. Это можно сделать:

  • лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины или в банках, где получают пенсию;
  • дистанционно через личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи «Дія.Підпис»;
  • с помощью видеоконференцсвязи, во время которой предъявляется документ, удостоверяющий личность, в соответствии с порядком Пенсионного фонда.

Кроме того, гражданам необходимо информировать Пенсионный фонд о получении или неполучении пенсий и страховых выплат от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации посредством дистанционного информирования на веб-портале или путем подачи заявления в сервисный центр.

Специалисты отмечают возможности онлайн-сервисов Пенсионного фонда, которые позволяют дистанционно решать вопросы начисления и выплаты пенсий, субсидий и льгот без личного посещения центров.

ПФУ пенсия

