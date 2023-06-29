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Верховный суд США признал неконституционной позитивную дискриминацию в вузах

20:11, 29 июня 2023
Практику, позволявшую руководству вузов учитывать расовую принадлежность абитуриентов, признали неконституционной.
Верховный суд США признал неконституционной позитивную дискриминацию в вузах
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Верховный суд США признал неконституционной позитивную дискриминацию в высших учебных заведениях — практику, позволяющую руководству вузов учитывать расовую принадлежность абитуриентов, чтобы сохранять в образовательных учреждениях расовое разнообразие. Об этом сообщает CNN.

Как уточняет Financial Times, такое решение суд вынес в рамках двух дел по политике приема студентов в Гарвард и Университет Северной Каролины. Иски подавала некоммерческая организация «Студенты за честное поступление», которая настаивала, что раса вообще не должна учитываться при зачислении абитуриентов в вузы.

Верховный суд признал, что университеты нарушали один из пунктов 14-й поправки к Конституции США о равной защите, которая устанавливает, что к людям, находящимся в равных условиях, должны относится одинаково.

Голосование судей завершилось с результатом шесть против трех и шесть против двоих (одна из судей не участвовала в деле против Гарварда).

Отмечается, что иск против Гарварда группа «Студенты за честное поступление» подала еще в 2014 году. Истцы, основываясь на отчете университета, утверждали, что из-за положительной дискриминации (направленной на поддержку абитуриентов с белой и темной кожей) в Гарварде вдвое меньше студентов азиатского происхождения, чем могло бы быть, если бы при приеме вуз руководствовался только учебными успехами.

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