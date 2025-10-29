У ЄСІТС запровадили новий шаблон «Універсальна заява» для подання звернень до суду

Наразі новий шаблон доступний лише для Цивільного судочинства.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне підприємство «Інформаційні судові системи» повідомило, що у ЄСІТС було впроваджено новий шаблон «Універсальна заява» для подання звернень до суду в електронній формі.

«Під час заповнення просимо врахувати, що заголовок заяви формується автоматично — за текстом, який ви зазначаєте у полі «Процесуальна назва документа» на кроці «Атрибути», - йдеться у заяві.

У ДП ІСС підкреслили, що наразі шаблон доступний лише для Цивільного судочинства.

Інші види судочинства — у процесі розроблення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.