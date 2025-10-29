В ЕСИТС внедрен новый шаблон «Универсальное заявление» для подачи обращений в суд

В настоящее время новый шаблон доступен только для гражданского судопроизводства.

Государственное предприятие «Информационные судебные системы» сообщило, что в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе (ЕСИТС) был внедрен новый шаблон — «Универсальное заявление» для подачи обращений в суд в электронной форме.

«При заполнении просим учитывать, что заголовок заявления формируется автоматически — по тексту, который вы указываете в поле “Процессуальное название документа” на шаге “Атрибуты”», — говорится в сообщении.

В ГП ИСС подчеркнули, что в настоящее время шаблон доступен только для гражданского судопроизводства.

Остальные виды судопроизводства находятся в процессе разработки.

