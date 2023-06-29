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Верховная Рада упростила процедуру получения военнослужащими статуса УБД: что изменится

20:54, 29 июня 2023
Чиновники должны будут самостоятельно собирать документы, необходимые для предоставления статуса, если такие документы не будут поданы заявителем на рассмотрение комиссии.
Верховная Рада упростила процедуру получения военнослужащими статуса УБД: что изменится
Фото: unian.ua
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В четверг, 29 июня, Верховная Рада Украины приняла законопроект №9141 об упрощении процедуры оформления ветеранского статуса.

По законопроекту чиновники должны будут самостоятельно собирать документы, необходимые для предоставления статуса, если такие документы не будут поданы на рассмотрение комиссии заявителем. Все процедуры должны быть проведены в срок, не превышающий 30 дней.

«Иногда, во время оформления статуса участника боевых действий, наши военные попадали в бюрократическую ловушку. Ведь войска не всегда предоставляли необходимые документы для получения статуса УБД с соблюдением сроков, предусмотренных в законодательстве. Чтобы избежать зависимости военнослужащего от командира в вопросе получения или не получения статуса, и был принят соответствующий законопроект», – отметила председатель Комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава политической партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

Она добавила, что теперь соответствующие органы социальной защиты по заявлению военного или его представителя должны самостоятельно истребовать необходимые документы для предоставления льготы или присвоения статуса ветерана.

«Комиссии и органы, принимающие решение о предоставлении статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибшего, по заявлению лица, подающего документы, или его представителя обязаны истребовать у ответственных органов или лиц необходимые документы, что является основанием для предоставления статуса. Такой орган или лицо должны ответить на запрос не позднее чем через 30 суток», – пояснила глава партии.

Шуляк убеждена, что принятие законопроекта упростит процедуру получения статусов и решит проблему с нарушением сроков их оформления, а также ликвидирует полномочия ответственных органов, применявшихся по их усмотрению.

«Военнослужащие, которые защищают нас на передовой, должны чувствовать наш надежный тыл, а не ходить от кабинета в кабинет со справками и бумажками, чтобы получить то, что им положено по праву», – резюмировала она.

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