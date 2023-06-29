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  1. В Украине

Гибель людей возле укрытия в Киеве: суд отпустил охранника поликлиники под домашний арест

21:58, 29 июня 2023
Киевский апелляционный суд отпустил под ночной домашний арест охранника поликлиники №3 Вадима Мошкина, который 1 июня во время обстрела столицы не открыл укрытие.
Гибель людей возле укрытия в Киеве: суд отпустил охранника поликлиники под домашний арест
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Киевский апелляционный суд отпустил под ночной домашний арест охранника поликлиники № 3 Вадима Мошкина, не открывшего укрытие в ночь на 1 июня во время обстрела столицы. Об этом сообщает Киевский апелляционный суд.

«29 июня коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на определение следователя судьи Голосеевского районного суда Киева от 3 июня, которой удовлетворено ходатайство следователя Главного управления Национальной полиции в Киеве и применено к подозреваемому. мероприятие в виде заключения под стражу сроком до 30 июля 2023 года», - говорится в сообщении.

Как проинформировали в суде, по результатам апелляционного рассмотрения апелляционные жалобы, поданные стороной защиты, действующие в интересах подозреваемого М. удовлетворены частично. Постановление следственного судьи Голосеевского районного суда Киева от 3 июня отменено.

Постановлено новое решение, которым ходатайство следователя Главного управления Национальной полиции Киева о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого М. удовлетворено частично.

«Применена к подозреваемому М. мера пресечения в виде домашнего ареста запретив ему покидать место своего жительства по адресу определенному определению, с 22 часов до 6 часов следующих суток за исключением получения неотложной медицинской помощи и пребывания в укрытиях во время воздушной тревоги, до 30 июля 2020 г. года включительно», - говорится в сообщении.

Подозреваемый М. освобожден из-под стражи из зала судебного заседания с возложением на подозреваемого М. обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 194 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В суде напомнили, что гражданин М. подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

3 июня Голосеевский районный суд Киева отправил Мошкина под арест. На заседании он признал вину, но сказал, что не успел открыть укрытие – ракеты прилетели слишком быстро после объявления воздушной тревоги.

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