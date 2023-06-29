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  1. В Украине

В Киеве суд взял под стражу бывшего журналиста, подозреваемого в развращении несовершеннолетних парней

22:04, 29 июня 2023
Киевский апелляционный суд взял под стражу в зале суда бывшего журналиста, подозреваемого в развращении и совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних.
В Киеве суд взял под стражу бывшего журналиста, подозреваемого в развращении несовершеннолетних парней
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Киевский апелляционный суд взял под стражу в зале суда бывшего журналиста, подозреваемого в развращении и совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«29 июня 2023 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда в закрытом судебном заседании рассмотрела апелляционную жалобу, поданную прокурором на определение следственного судьи Оболонского районного суда города Киева от 01 июня 2023 года, которой частично удовлетворено. полиции в городе Киеве и применена к подозреваемому К. мера пресечения в виде содержания под стражей до 29 июля 2023 года включительно с одновременным определением меры пресечения в виде залога в размере 214 720 гривен с возложением на подозреваемого К., в случае внесения залога, обязанностей, предусмотренных ст. 194 Уголовного процессуального кодекса Украины», - говорится в сообщении.

По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба прокурора удовлетворена.

Постановление следственного судьи Оболонского районного суда города Киева от 01 июня 2023 года отменено и постановлено новое, которым ходатайство следователя Главного управления Национальной полиции в Киеве о применении меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без определения размера залога удовлетворено.

Применена к подозреваемому К. мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 29 июля 2023 года включительно, без определения размера залога.

Подозреваемый К. взят под стражу в зале суда.

По данным следствия, жертвами 39-летнего мужчины стали двое 15-летних парней, которым подозреваемый платил за сексуальную связь.

Полиция сообщает, что у злоумышленника изъяли детскую порнографию. Ему грозит 8 лет за решеткой.

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